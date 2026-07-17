#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
472.34
541.25
6.01
Құқық

Шетелдіктерге мемлекеттік тіркеу нөмірін беру: не өзгерді

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.07.2026 16:47 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрі м.а бұйрығымен көлік құралдарының жекелеген түрлерін сәйкестендіру нөмірі бойынша мемлекеттік тіркеу және есепке алу, механикалық көлік құралдарының жүргізушілерін даярлау, емтихандар қабылдау және жүргізуші куәліктерін беру қағидаларына өзгерістер енгізілді.

Атап айтқанда, Қазақстандағы жол қозғалысына қатысатын шетелдік тұлғаларға тиесілі көлік құралдарына мынадай сериядағы мемлекеттік тіркеу нөмірлері (МТНБ) берілетіні нақтыланды:

  • "D" – Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың және (немесе) олардың өкілдіктерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тіркелген консулдық мекемелердің қызметкерлерінің қызметтік және жеке көлік құралдарына;
  • "T" – Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың және (немесе) олардың өкілдіктерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тіркелген консулдық мекемелердің әкімшілік-техникалық персоналының қызметтік және жеке көлік құралдарына;
  • "HC" – құрметті консулдық лауазымды тұлғалар басқаратын консулдық мекемелердің қызметтік және жеке көлік құралдарына;
  • "M" – Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктерінің көлік құралдарына;
  • "H" – Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген шетелдік қатысуы бар заңды тұлғалардың көлік құралдарына;
  • "F", "G", "I", "J" және "K" – шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың көлік құралдарына.

Жол қозғалысына "D", "T" және "HC" сериялы мемлекеттік тіркеу нөмірлері бар көлік құралдарының қатысуы үшін дипломатиялық корпуспен жұмыс жөніндегі ұйым беретін стикердің болуы міндетті.

"D", "T" және "HC" сериялы мемлекеттік тіркеу нөмірлерінің қолданылу мерзімі стикердің қолданылу мерзімімен бірдей болады.

Құжатта мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі ретінде транзиттік мемлекеттік тіркеу нөмірін беру, тапсырыспен дайындалған мемлекеттік тіркеу нөмірін беру немесе мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру көзделгені көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі қызмет алушыға немесе оның өкіліне жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде беріледі.

Жеке тұлға өкілінің өкілеттігі Қазақстан Республикасының нотариусы куәландырған сенімхатпен немесе сенім білдірушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) расталады.

Заңды тұлға өкілінің өкілеттігі басшының немесе уәкілетті органның қолымен және заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған сенімхатпен расталады (жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда). Егер мөр болмаса, сенімхат нотариуспен немесе сенім білдірушінің ЭЦҚ-сымен куәландырылуы тиіс.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға осы қызметті алу құқығының туындауына қатысы жоқ талаптар негіз бола алмайды.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылған жағдайда қызмет алушымен тыңдау рәсімі жүргізілмейді.

Сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерінің бірі ретінде мемлекеттік тіркеу нөмірінің телнұсқасын беру немесе мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру қарастырылған.

Бұйрық 2026 жылғы 27 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мопедист, мопедисты, мопед, мопеды
10:17, 10 қаңтар 2025
Мопедті тіркеу үшін қандай құжаттар қажет
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
15:15, 18 қараша 2025
Жол қозғалысы ережелерiндегі және мемлекеттік нөмірлерді тіркеудегі өзгерістер: ІІМ бұйрығы
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
16:40, 07 шілде 2026
Шетелдіктерге тұруға ықтиярхат пен тұрақты тұруға рұқсат беру қағидалары жаңартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тыныс Дубек
17:43, Бүгін
Как выступила женская сборная Казахстана в третий соревновательный день турнира в Венгрии
Конор Макгрегор
17:19, Бүгін
Шоу у Белого дома превзошло UFC 329 с Макгрегором по количеству просмотров
&quot;Кайрат&quot; выступил с официальным заявлением о возможном концерте Канье Уэста в Алматы
16:58, Бүгін
"Кайрат" выступил с официальным заявлением о возможном концерте Канье Уэста в Алматы
В Алматы на ALMATY CIRCUS FESTIVAL выступят звезды мирового цирка
16:38, Бүгін
В Алматы на ALMATY CIRCUS FESTIVAL выступят звезды мирового цирка
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: