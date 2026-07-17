Астана тұрғыны СОБР қызметкерлері өзін аяусыз соққыға жыққанын айтып шағымданды
Сурет: pixabay
ҚР Премьер лигасы аясында "Астана" және "Ақтөбе" футбол клубтары арасындағы өткен матчтан кейін СОБР қызметкерлері тарапынан күш қолданылғанына шағымданған елордалық тұрғынның арызынан кейін қызметтік тексеру басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Threads-тегі жазба авторының айтуынша, оқиға 2026 жылдың 12 шілдесінде кешке "Астана Арена" маңында болған. Ер адам өзін және ағасын қарындастарының көз алдында себепсіз ұстап, содан кейін қызметтік көлікке күштеп отырғызып алып кеткенін айтады. Жазба авторының айтуынша, қызметтік "Газельде" оларды бірнеше полиция қызметкерлері ұрып-соққан.
"Қолдарымен де, берц киген аяқтарымен де басымыздан аяусыз әрі тоқтаусыз ұрып, тепкіледі. Содан кейін көлікте жарты сағат ұстап, өздері түсіп қалған видеоны күшпен жоюға мәжбүрледі. Кейін біз бірден ауруханаға бардық. Дәрігерлер қатты ұрып-соғуды тіркеп, мынандай қорытынды жасады: ТжКБ және мидың шайқалуы. Біз Астана полиция департаментінің СБ қызметкері қылмыстық іс қозғаудан бас тартқаннан кейін ақылы негізде сот-медициналық сараптаманы да жасаттық. Біз, тіпті стадион камераларынан жазбаларды ала алмаудамыз, сақтау мерзімі әлі өткен жоқ. Негізгі зақым басқа келді, өкінішке қарай, қызметкерлердің "кәсіби шеберлігінің" арқасында оның іздері қалмаған", деп жазады басылым авторы.
Астана қалалық полиция департаменті аталған оқиғаға қатысты өз нұсқаларын алға тартты. Полицияның мәліметінше, матч кезінде бір топ жанкүйер агрессивті әрекет етіп, қоғамдық тәртіпті бұзып, жанжал тудырған.
ҚР Премьер-лигасы аясында "Астана" - "Ақтөбе" командалары арасында өткен футбол матчы кезінде бір топ жанкүйер агрессивті әрекет етті: балағат сөздер айтып, қарсылас команданың жанкүйерлерін арандататын ұятсыз қимылдар жасады. Оқиғаға қатысушылардың бірі қарсылас команданың футбол клубының туын аяғына байлап алды. Жанжалды жағдайлардың алдын алу және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында полиция қызметкерлері жағдайға уақтылы араласты", деп хабарлады 2026 жылғы 17 шілдеде Zakon.kz тілшісіне ПД-дан.
Бұған дейін стадионға футбол тамашалауға барған елордалық үйіне айыппұл арқалап қайтқанын жазғанбыз.
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