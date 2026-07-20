#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+40°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+40°
$
469.83
536.83
5.97
Құқық

Қазақстанда медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттары жаңартылады

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.07.2026 12:52 Фото: akorda.kz
Денсаулық сақтау министрлігі "Медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттарын бекіту туралы" бұйрығына өзгерістер жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба 8 бейіні бойынша 356 стандартын (стационарлық, жедел медициналық, амбулаториялық, оңалту, паллиативтік, стоматологиялық көмек, қан қызметі және медициналық зертханалар) және ортақ 67 стандартын (басшылық, ресурстарды басқару, қауіпсіздікті басқару) көздейді. Әр стандарт 5 бағалау өлшемшарттарын қамтиды.

Құжат қызмет бейіні мен көрсетілетін медициналық көмек түрлерін ескере отырып, медициналық ұйымдарды аккредиттеудің бірыңғай тәсілдерін қалыптастыруды көздейді. Стандарттарды жаңарту аккредиттеу рәсімдерінің ашықтығын одан әрі арттыруға және медициналық қызметтердің сапасын бағалау тетіктерін жетілдіруге бағытталған.

Бірыңғай стандарттарын енгізу медициналық көмектің сапасына жүйелі мониторингті күшейтуге, сондай-ақ пациенттердің қауіпсіздігін және медициналық ұйымдар жұмысының тиімділігін арттыру үшін қосымша жағдайлар жасауға мүмкіндік береді.

Жаңартылған стандарттар бойынша аккредиттеу 2026-2030 жылдар кезеңінде медициналық ұйымдарды аккредиттеудің қолданыстағы куәліктерінің мерзімі аяқталуына қарай бұйрық күшіне енгеннен кейін жоспарлы тәртіппен жүргізілетін болады.

Бұйрық жобасы Қазақстан Республикасында медициналық көмектің сапасын басқаруды жетілдіру жөніндегі 2026 – 2030 жылдарға арналған кешенді жоспарының «Медициналық ұйымдарды аккредиттеудің бірыңғай стандартын қалыптастыру» 8 iс-шараны іске асыру мақсатында әзірленді.

Жоба 3 тамызға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты
14:36, Бүгін
Қазақстанда скринингтің жаңа түрі енгізіледі: кімдер және қандай тексеруден өтеді
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
11:34, 03 ақпан 2025
Қазақстанда пациенттердің жеке медициналық деректерін сақтау мерзімдері белгіленеді
Пустая палата, больница
14:37, 11 қараша 2024
Қазақстанда стационарларда медициналық көмек көрсету стандарты өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Отбор на Азиаду-2026: в Астане пройдёт чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике
15:09, Бүгін
Отбор на Азиаду-2026: в Астане пройдёт чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике
Ислам Махачев
14:52, Бүгін
Менеджер Махачева уверен в победе Ислама над Иэном Гэрри в титульном бою
В Испании погиб подросток во время празднования победы на чемпионате мира по футболу
14:34, Бүгін
В Испании погиб подросток во время празднования победы на чемпионате мира по футболу
Анхель Ди Мария
14:18, Бүгін
"Страна гордится вами": Ди Мария поддержал Аргентину после поражения Испании в финале ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: