Қызметкерлер мен жұмыс берушілерге скринингтен өту қажеттігі туралы хабарлама жіберіледі
Құжатта қызметкерлер мен жұмыс берушілерді скринингтік тексеруден өту қажеттігі туралы хабардар ету тетігін енгізу көзделген. Бұл өзгеріс қызметкерлердің міндетті медициналық тексерулерден уақытылы өтуге деген жауапкершілігін арттыру мақсатында ұсынылып отыр.
Бұйрық жобасы 22 шілдеге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланды.
Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі өкпе обырын ерте анықтауға арналған жаңа скрининг түрін енгізіп, сондай-ақ В және С вирустық гепатиттерін ерте анықтауға арналған скринингтен өтетін нысаналы топты кеңейткенін хабарлаған болатын.
Сонымен қатар жобаға сәйкес, жұмыс берушілер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) немесе міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі шеңберінде скринингтен өтуге тиіс қызметкерлерге қажетті жағдай жасауға міндетті.
Сондай-ақ олар еңбек заңнамасына сәйкес қызметкерлерді жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысын сақтай отырып, жұмыс уақытында скринингтік тексеруден өтуі үшін кедергісіз босатуы тиіс.