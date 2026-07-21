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Құқық

Қазақстанда квазимемлекеттік сектордың сатып алу қағидаларына өзгерістер енгізілді

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 13:21 Фото: pexels
Қаржы министрінің 2026 жылғы 18 шілдедегі бұйрығымен Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, "кілтін тапсыру" тәсілімен өткізілетін құрылыс тендерлері енді техникалық жағынан күрделі ғимараттар мен құрылыстарды, оның ішінде көлік және инженерлік инфрақұрылым нысандарын салу жобаларын іске асыру кезінде қолданылады. Мұндай сатып алулар техникалық-экономикалық негіздеме немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамаға сәйкес әзірленген құрылыс құнының есептік сметасы негізінде жүзеге асырылады. Бұл смета конструктивтік элементтердің ірілендірілген сметалық көрсеткіштері немесе өндірістік нысанның қуат бірлігінің инвестициялық құны негізінде анықталады.

Сонымен қатар бір көзден тікелей шарт жасасу тәсілімен сатып алу тәртібі де өзгертілді.

Енді мұндай тәсіл, басқа жағдайлармен қатар, Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің қарарына сәйкес жалғыз акционердің шешімі негізінде жол қызметін жүзеге асыруға қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде де қолданылады.

Осы негіз бойынша сатып алуды жүзеге асыру үшін тапсырыс беруші мынадай іс-шараларды кезең-кезеңімен орындауы тиіс:

Алдымен тапсырыс беруші жол қызметіне қажетті сатып алуды не үшін және қандай мақсатта жүргізу қажет екенін негіздейтін хат дайындайды. Онда сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің көлемі мен жалпы сомасы, бір көзден шарт жасасу жоспарланған тұлғалардың тізімі, сондай-ақ бұл сатып алуды басқа бәсекелестік тәсілдермен өткізу мүмкін еместігі көрсетілуі тиіс.

Бұл негіздеме мынадай уәкілетті мемлекеттік органдарға жолданады:

  • бюджет саясаты саласындағы уәкілетті органға;
  • автомобиль жолдары саласындағы уәкілетті органға;
  • сатып алу саласындағы уәкілетті органға;
  • сондай-ақ сатып алынатын тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер олардың құзыретіне жататын болса, өзге де мемлекеттік органдарға.

Тиісті мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде ұсынылған негіздемені қарап, оның сатып алу қағидаттарына сәйкестігін, конкурсқа қатысуға шектеулердің жоқтығын, сатып алуға қатысушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуы туралы заңнама талаптарына, бюджет заңнамасына, сондай-ақ автомобиль жолдары туралы заңнамаға сәйкестігін тексереді.

Егер барлық қажетті уәкілетті органдар бір көзден сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімін және келісімшарт жасалатын тұлғаларды мақұлдаса, тапсырыс беруші немесе оның жалғыз акционері белгіленген тәртіппен Үкіметке Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің атына хат енгізеді.

Бұл тәртіп жол қызметіне қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу аясында бұрын қабылданған Үкімет шешімдеріне өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген жағдайда да қолданылады.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 21 шілдеден бастап күшіне енді.

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