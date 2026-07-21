Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы баспананы жекешелендіру қағидаларына қандай өзгерістер енгізілді
Құжатта тұрғын үйді жекешелендіру – Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік тұрғын үй қорынан өздері тұрып жатқан тұрғын үйді заңға сәйкес жеке меншігіне сатып алуы екені нақтыланған.
Сонымен қатар Қазақстан азаматтары республика аумағында мемлекеттік тұрғын үй қорынан тек бір тұрғын үйді жекешелендіруге құқылы екені көрсетілген. Бұл ретте купондық тетік арқылы жүргізілген жекешелендіру азаматтың мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді жекешелендіру құқығын қайта жүзеге асыруына кедергі болмайды және бас тартуға негіз болып саналмайды.
Сондай-ақ негізгі жалдаушының отбасы мүшесінің бұрын жекешелендірілген тұрғын үйдегі 50% немесе одан аз үлеске ие болуы оның кейіннен мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жекешелендіру құқығын пайдалануына кедергі келтірмейтіні айтылған.
Тұрғын үйді жекешелендіретін азаматтар оның құнын бөліп төлеу арқылы да төлей алады.
Атап айтқанда:
- қалдық құны 15 млн теңгеден төмен тұрғын үйді 10 жылға дейін бөліп төлеуге болады;
- қалдық құны 15 млн теңгеден жоғары тұрғын үйді 15 жылға дейін бөліп төлеуге мүмкіндік беріледі.
- Қаулы 2026 жылғы 17 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.