"Үздік ғылыми қызметкер" сыйлығын беру ережелері өзгерді
Үміткерлер Конкурсқа қатысу үшін уәкілетті органның ақпараттық жүйесі (ақпараттық жүйе) арқылы келесі құжаттарды тапсырады:
- Сыйлықтарды алу конкурсына қатысу үшін сәйкес үлгідегі өтінім;
- Сыйлық беруге үміткердің ғылыми жетістіктерін бағалау көрсеткіштеріне сәйкес мәліметтер;
- ғылыми ұйымдардың және ЖЖОКБҰ консультативтік-кеңесші органының өтінішхаты (ұсынысы);
- жеке басын куәландыратын құжаты.
- қолданыстағы жиырма таңбалы ағымдағы шот туралы хабарлама.
Конкурсқа құжаттар уәкілетті орган конкурс туралы хабарландыруды жариялаған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде ақпараттық жүйе арқылы қабылданады.
Бұған дейін сыйлыққа ие болған үміткерлер жаңа материалдар мен құжаттарды ұсынады:
- таңдалған ғылыми бағыт бойынша ғылыми жобалар мен бағдарламаларға жетекшілік ету;
- таңдалған ғылыми бағыт бойынша ғылыми нәтижелердің болуы және сапасы (рецензияланатын журналдардағы мақалалар және/немесе шолулар, отандық және шетелдік баспаларда жарияланған монографиялар, оның ішінде монографиялардағы тараулар, патенттер және басқа да материалдар);
- таңдалған ғылыми бағыт бойынша жетекші шетелдік ғалымдармен бірлесіп жазылған беделді халықаралық рецензияланатын журналдардағы мақалалардың болуы;
- соңғы бір жыл ішінде ЖОО-да (ОВПО) бір немесе бірнеше пәнді оқыту;
- философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесі берілген кадрларды даярлау;
- өндіріске енгізу бойынша ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерінің расталуы;
- ғылыми зерттеулердің сапасын, нәтижелілігін және ықпалын арттыруға бағытталған қоғамдық жұмыс.
Нәтижелер Комиссия айқындаған көрсеткіштер бойынша үміткерлердің ғылыми жетістіктерін бағалау балдарына сәйкес, ғылым салалары бойынша жеке-жеке цифрлық жүйеде балл көрсеткіштері бойынша сараланған тізімдер түрінде рәсімделеді.
Нәтижелер секциялар хаттамасымен рәсімделіп, қатысқан әрбір мүше қолымен куәландырылады және Комиссияның қорытынды отырысында қарауға ұсынылады.
Комиссия шешімдеріне шағым беру конкурстың алдын ала нәтижелері ресми жарияланғаннан кейін бір күнтізбелік күн ішінде цифрлық жүйе арқылы Апелляциялық комиссияға шағым беру жолымен жүзеге асырылады.
Шағым қаралатын кезеңде ғылыми жетістіктер туралы мәліметтер мен оларды растайтын құжаттарға өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
Апелляциялық комиссия уәкілетті органмен құрылады және оның құрамына Комиссия мүшелері кірмейді.
Апелляциялық комиссия төрағасы апелляциялық комиссия мүшелерінің ішінен ашық дауыс беру арқылы, оның мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен сайланады.
Өтінішті қарау нәтижесі бойынша Комиссия бес жұмыс күні ішінде цифрлық жүйе арқылы уәжделген жауап жариялайды.
Бұйрық 2026 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.