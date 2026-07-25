#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
476.07
541.86
6.08
Құқық

Германиядан келген қонақтар Қазақстан полициясына алғыс білдірді

Абай облысы, Германия, туристер, телефон, жоғалу, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 10:16 Сурет: polisia.kz
Абай облысы полиция департаментінің ресми парақшасына Қазақстанға демалуға келген шетел азаматтарынан алғыс хат келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғыс хаттың авторлары – Камбышевтер, Сапарғалиевтер және Измайловтар отбасылары. Олар Абай облысы ПД киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Даурен Әлімбаевқа жоғалған телефонды іздестіруге және оны заңды иесіне қайтаруға көрсеткен көмегі үшін шынайы ризашылықтарын білдірді.

Өтініш иелерінің айтуынша, полиция қызметкерлерінің кәсібилігі, жоғары жауапкершілігі және жедел әрекет етуінің нәтижесінде жоғалған телефон қысқа мерзімде табылып, иесіне қайтарылған.

"Сіздердің жеделдіктеріңіз, адалдықтарыңыз және адамгершілік қасиеттеріңіздің арқасында жоғалған телефонымыз табылып, өзімізге қайтарылды. Бұл әрекет сіздердің қызметтеріңізге ғана емес, тұтастай Қазақстанға деген құрметімізді арттырды", деп жазылған хатта.

Бұған дейін Павлодар облысында түрмеге келген сәлемдемеден тыйым салынған зат табылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Гидроцикл, Жетісу облысы, Алакөл, жүргізуші, қауіпті маневр
11:48, Бүгін
Алакөлде қауіпті маневр жасаған гидроцикл жүргізушісі жауапқа тартылды
Әлеуметтік желілерде Германиядан келген велошабандоздар павлодарлық полицейлерге алғыс білдірген видеосы тарады.
12:39, 30 маусым 2025
Германиядан келген велошабандоздар қазақстандық полицейлерге алғыс білдірді
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
11:55, 01 мамыр 2025
Қазақстандық полицейлердің кәсіби қызметіне шетел азаматтары ризашылығын білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Воспитанник клуба Санжар Сатанов впервые стал капитаном &quot;Атырау&quot; в матче с &quot;Кайратом&quot;
12:15, Бүгін
Воспитанник клуба Санжар Сатанов впервые стал капитаном "Атырау" в матче с "Кайратом"
Казахстанский гребец Артём Матусевич вышел в финал чемпионата мира U-23
11:30, Бүгін
Казахстанский гребец Артём Матусевич вышел в финал чемпионата мира U-23
Литовское СМИ оценило игру &quot;Тобыла&quot; в первом матче против &quot;Паневежиса&quot; в ЛК
10:45, Бүгін
Литовское СМИ оценило игру "Тобыла" в первом матче против "Паневежиса" в ЛК
В &quot;Тобыле&quot; рассказали, за счёт чего рассчитывают пройти &quot;Паневежис&quot;
10:01, Бүгін
В "Тобыле" рассказали, за счёт чего рассчитывают пройти "Паневежис"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: