Алакөлде қауіпті маневр жасаған гидроцикл жүргізушісі жауапқа тартылды
Белгілі болғандай, оқыс оқиға Көктұма ауылында болған. Құтқарушылар полиция қызметкерлерімен бірлесіп, гидроскутерді тізгіндеген азамат пен оның иесінің жеке басын анықтады. Бұл туралы 2026 жылғы 24 шілдеде ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
"Гидроскутер иесі мен оны тізгіндеген азаматқа қатысты Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 582-бабының 2-бөлігі және 582-бабының 5-бөлігі бойынша жалпы үш әкімшілік хаттама толтырылды", делінген министрлік хабарламасында.
Енді құқық бұзушыларға ірі көлемде айыппұл салынбақ. Егер мұндай заңбұзушылық қайталанса, гидроскутер тәркіленуі мүмкін.
Төтенше жағдайлар министрлігі шағын көлемді су көлігі иелеріне судағы қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтап, су көлігін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланудың маңыздылығын еске салады.
Қазіргі уақытта құтқарушылар мен полиция қызметкерлері Алакөлдегі қоғамдық тәртіпті бақылау жұмыстарын ары жалғастыруда. Патрульдеу жұмыстары жағалау аумағында ғана емес, көл акваториясында да жүргізілуде. Құқық бұзушылықтарды анықтауға бейнебақылау камералары көмектеседі. Олар түсірген бейнематериалдарды жедел түрде Жедел басқару орталығына жолдайды.