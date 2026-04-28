#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
457.21
534.62
6.08
Оқиғалар

Шымкентте қауіпті маневр жасап, дрифт ұйымдастырған жүргізуші жазаланды

Фото: Zakon.kz
Шымкентте қала көшесінде қауіпті маневрлер жасап, дрифт ұйымдастырған жүргізуші полиция тарапынан ұсталды. Сот шешімімен ол әкімшілік қамауға алынып, көлігі айып тұрағына қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әсерлі көрінгенімен, өте қауіпті маневрлер түсірілген видео әлеуметтік желілерде тез тарап, тұрғындардың наразылығын тудырды. Көпшілік бұл әрекетті "бос мақтан" деп бағалап, оның жаяу жүргіншілер мен басқа жүргізушілерге қауіп төндіргенін айтты.

"Бұл кино түсірілімі емес, Шымкенттегі бос мақтан. Не үшін керек? Жақында ғана рейдтер өтті ғой, сол кезде қайда болдыңдар?" – деп жазды желі қолданушылары.

Шымкент қаласы полиция департаменті мәліметінше, оқиға адамдар көп жүретін, көлік қозғалысы тығыз учаскелердің бірінде болған. Жүргізушінің әдейі жасаған күрт бұрылыстары мен сырғанауы жол-көлік оқиғасына әкелуі мүмкін еді.

Полиция қызметкерлері көлікті тез анықтап, жүргізушіні ұстады.

"Сот шешімімен құқық бұзушы жауапкершілікке тартылып, әкімшілік қамауға алынды. Көлік айып тұрағына қойылды", – деп хабарлады полиция 2026 жылғы 28 сәуірде.

Бұған дейін Қарағандыда жарты миллион теңгенің мопедін ұрлап кеткен жасөспірім ұсталғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Алматылық жүргізуші қауіпті дрифт жасап, көлігінен айырылды
17:14, 24 ақпан 2026
Алматылық жүргізуші қауіпті дрифт жасап, көлігінен айырылды
Алматыда қауіпті дрифт жасаған жүргізуші жауапқа тартылды
15:13, 24 ақпан 2026
Алматыда қауіпті дрифт жасаған жүргізуші жауапқа тартылды
Петропавлда жаяу жүргіншілер көшесінде дрифт жасаған тұрғын жауапқа тартылды
22:06, 14 сәуір 2026
Петропавлда жаяу жүргіншілер көшесінде дрифт жасаған тұрғын жауапқа тартылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Наш план провалился": Маддалена объяснил, почему не смог победить Махачева
03:18, 29 сәуір 2026
"Наш план провалился": Маддалена объяснил, почему не смог победить Махачева
Чемпион Almaty Open завершил выступление на "Мастерсе" в Мадриде
02:47, 29 сәуір 2026
Чемпион Almaty Open завершил выступление на "Мастерсе" в Мадриде
"Помешало моё эго": Пимблетт признал, что желание устроить войну с Гейджи было ошибкой
02:19, 29 сәуір 2026
"Помешало моё эго": Пимблетт признал, что желание устроить войну с Гейджи было ошибкой
Арина Соболенко потерпела сенсационное поражение в Мадриде
01:48, 29 сәуір 2026
Арина Соболенко потерпела сенсационное поражение в Мадриде
