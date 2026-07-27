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Құқық

Өңірлердегі агроөнеркәсіптік кешен жобаларына бөлінетін қаражат көлемі жаңартылды

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование, расходы, доходы, финансы, деньги, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 12:30 Фото: freepik
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 21 шілдедегі қаулысымен "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заңды іске асыруға қатысты өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, агроөнеркәсіптік кешендегі (АӨК) инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың бюджеттеріне берілетін кредит қаражатының бөліну тәртібі жаңа редакцияда бекітілді.

Жалпы көлемі 100 млрд теңге қаражат бөлінді. Оның өңірлер бойынша бөлінуі төмендегідей:

  • Ақмола облысы – 16,5 млрд теңге;
  • Ақтөбе облысы – 3 млрд теңге;
  • Атырау облысы – 4 млрд теңге;
  • Шығыс Қазақстан облысы – 4 млрд теңге;
  • Жамбыл облысы – 6,5 млрд теңге;
  • Батыс Қазақстан облысы – 4,5 млрд теңге;
  • Қарағанды облысы – 7 млрд теңге;
  • Қостанай облысы – 10,5 млрд теңге;
  • Қызылорда облысы – 4 млрд теңге;
  • Маңғыстау облысы – 4 млрд теңге;
  • Абай облысы – 7 млрд теңге;
  • Жетісу облысы – 5 млрд теңге;
  • Ұлытау облысы – 4 млрд теңге;
  • Павлодар облысы – 5 млрд теңге;
  • Солтүстік Қазақстан облысы – 9 млрд теңге;
  • Түркістан облысы – 6 млрд теңге.

Бұл қаражат өңірлердегі агроөнеркәсіптік кешен саласындағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталады.

Үкімет қаулысы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

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