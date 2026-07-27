Қазақстанда киіктің мүйізін сату ережесі бекітілді
Құжатта нақтыланғандай, киік дериваттары – киік мүйіздері және олардан және (немесе) олардың туындыларынан өндірілген өнімдер.
Бағаны, өткізу көлемін және комиссия құрамын көздейтін киік дериваттарын өткізу туралы шешімді уәкілетті орган бұйрық нысанында қабылдайды. Сатушы уәкілетті органның шешімін алған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде тізілімнің веб-порталына ақпараттың енгізілуін қамтамасыз етеді.
Киік дериваттарын өткізу бұйрық нысанында қабылданған уәкілетті органның шешімі негізінде, тоқсанына кемінде бір рет өткізілетін конкурс бойынша оларды сату арқылы жүзеге асырылады.
Киік дериваттарын өткізу Жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның (CITES) талаптары сақтала отырып жүзеге асырылады.
Конкурсты ұйымдастыру және өткізу үшін бес адамнан тұратын комиссия құрылады
Конкурсты өткізуге дайындықты сатушы мынадай тәртіппен жүзеге асырады:
- Әдістемеде көзделген, өткізілетін киік дериваттары бойынша материалдарды жинау жүргізіледі;
- конкурсты өткізу мерзімдері белгіленеді;
- конкурсты өткізу туралы хабарландыру жарияланады;
- кепілдік жарналар қабылданады;
- қатысушыларды тіркеу жүргізіледі;
- сатып алу-сату шарты жобасын дайындау жүзеге асырылады.
Конкурсты өткізу туралы хабарландыру жарияланғанға дейін сатушы тізілімнің веб-порталындағы деректер базасына әрбір лот бойынша мынадай ақпараттың енгізілуін қамтамасыз етеді:
- өткізілетін киік дериваттары бойынша мәліметтер;
- киік дериваттарының орналасқан жері;
- киік дериваттарының баланс ұстаушысы туралы мәліметтер (пошталық мекенжайы, телефоны, е-mail);
Енгізілген ақпаратқа қосымша ретінде сатушы деректер базасына киік дериваттарының кемінде 5 дана фотосуретін қосуды қамтамасыз етеді.
Конкурсты өткізу туралы хабарландыруды тізілімнің веб-порталында жариялау үшін сатушы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде мынадай мәліметтерді енгізеді:
- конкурстың күні мен уақыты
- конкурстың атауы;
- конкурс басталатын киік дериваттарының бағасы;
- кепілдік жарнаның мөлшері;
- кепілдік жарнаны аударуға арналған ұйымдастырушының банктік реквизиттері;
- конкурс шарттары, сондай-ақ конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар;
- өтінімдерді қабылдау мерзімдері;
- ұйымдастырушының телефоны мен мекенжайы;
- сатушының телефоны мен мекенжайы.
Конкурсқа қатысу үшін алдын ала тізілімнің веб-порталында мыналарды көрсете отырып тіркелу қажет:
- бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН), бірінші басшының толық атауын, тегін, атын және әкесінің атын (бар болса);
- кепілдік жарнаны қайтару үшін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкіндегі банктік шоттың реквизиттерін;
- байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефоны, е-mail).
Қатысушы тізілімнің веб-порталында конкурсқа қатысуға арналған өтінімді тіркейді және оған ЭЦҚ-мен қол қояды.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімде конкурсқа қатысушының конкурс шарттарымен келісімі және деректер базасының арнайы бөлінген веб-парақшасындағы электрондық конвертке жүктелетін конкурсқа қатысушының бағалық ұсынысы қамтылады, оған мынадай құжаттардың:
- конкурстық өтінім;
- қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестігін және осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген міндеттемелерді жазбаша қабылдағанын растайтын құжаттардың электрондық сканерленген көшірмелері қоса беріледі.
Конкурсқа қатысушылар мыналарды:
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы не заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын, шет мемлекет берген өзге құжатты;
- мынадай құжаттардың бірін: конкурсқа қатысушы резиденті болып табылатын елдің уәкілетті органы берген, киік дериваттарын пайдалана отырып, дәрілік заттарды не фармацевтикалық өнімдерді өндіру (дайындау) құқығын растайтын дәрілік затты тіркеу куәлігін, өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті, лицензияны не рұқсатты;
- конкурсқа қатысушы резиденті болып табылатын елдің уәкілетті органы берген қолданыстағы GMP (Good Manufacturing Practice) сертификатын;
- конкурсқа қатысушы резиденті болып табылатын елдің уәкілетті органы берген қолданыстағы GDP (Good Distribution Practice) сертификатын;
- конкурсқа қатысушы резиденті болып табылатын елдің заңнамасына сәйкес берілген, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын тұлға ретінде тіркелгенін не киік дериваттарын импорттау, кедендік рәсімдеу, сақтау, қайта өңдеу және пайдалану үшін рұқсаттардың, тіркеулердің және өзге де заңды негіздердің бар екенін растайтын құжатты;
конкурсқа қатысушының сатушының мекенжайына, ол конкурстың жеңімпазы деп айқындалған және сатып алу-сату шартына қол қойылған жағдайда қатысушының мынадай:
- Қазақстан Республикасының аумағында киік мүйіздерін сатуға жол бермеу;
- қажетті құжаттарды алу және дериваттарды Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге экспорттауға байланысты шығыстарды төлеу;
- киік дериваттарын үшінші тұлғаларға бұдан әрі өткізу кезінде уәкілетті органға өткізу көлемі және соңғы сатып алушылардың атауы туралы мәліметтерді ұсыну;
- киік дериваттарының және олардан өндірілген өнімдердің қозғалысы туралы мәліметтерді: шикізатты қабылдаудан және қоймалық есепке алудан, өндірістік процестен, сақтаудан және тасымалдаудан бастап соңғы тұтынушыға өткізуге дейін сауда-саттыққа қатысушы резиденті болып табылатын елдің өнімдерді цифрлық қадағалау жүйесіне енгізу бойынша міндеттемелерді қабылдайтыны туралы жазбаша растауды ұсынады.
Шетелдік заңды тұлғалар құрылтай құжаттарының, сондай-ақ Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттардың қазақ және/немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы бар электрондық сканерленген нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынады.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді бергенге дейін қатысушы конкурсты өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген ұйымдастырушының ағымдағы шотына конкурста көрсетілген киік дериваттары құнының он бес пайызы мөлшерінде кепілдік жарна енгізеді.
Автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының тізілімнің веб-порталында көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімнің қабылданғаны туралы не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді конкурсқа қатысуға жіберілген қатысушыларды айқындау мақсатында комиссия мүшелері мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында қарайды.
Комиссияның қатысушыларды конкурсқа жіберу туралы шешімі барлық комиссия мүшелері конкурсқа жіберу туралы хаттамаға ЭЦҚ-ны пайдалана отырып қол қойған сәттен бастап тізілімнің веб-порталында автоматты түрде жарияланады, бұл ретте конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық қатысушыларға электрондық пошта арқылы автоматты түрде хабарлама жіберіледі.
Конкурсқа жіберілген қатысушылар конкурс басталғанға дейін бір сағаттан кешіктірмей тізілімнің веб-порталы автоматты түрде берген аукциондық нөмірді және ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, тізілімнің веб-порталындағы аукцион залына кіру мүмкіндігін алады.
Киік дериваттары үшін ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы конкурстың жеңімпазы деп танылады.
Әрбір сатылған лот бойынша конкурстың нәтижелері конкурс нәтижелері туралы хаттамамен ресімделеді, оған тізілімнің веб-порталында сатушы мен жеңімпаз конкурс өткізілген күні ЭЦҚ-ны пайдалана отырып қол қояды.
Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында немесе жазбаша түрде жасалады, оған тізілімнің веб-порталымен сауда-саттық қорытындылары шығарылған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде сатушы, сатып алушы және ведомстволық бағынысты ұйым қол қояды.
Бұйрық 4 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.