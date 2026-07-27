Алаяқтар қоңырау шалу үшін тағы бір себеп тапты. Қандай сөзден кейін сезіктене беру керек
Сурет: pexels
Алаяқтар өздерінің схемаларын үнемі жетілдіріп, адамдарға қоңырау шалу үшін жаңа себептер тауып отырады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі соңғы уақытта алаяқтар өздерін жылу коммуналдық қызметкерлер ретінде таныстырып, тұрғындарға телефон арқылы хабарласуды шығарғанын ескертеді.
Олардың мақсаты – сіздің жеке деректеріңізді немесе банк шотыңызға қол жеткізу.
Әңгіме көбіне былай басталады:
- "Жылу есептегішіңізді тіркеу керек";
- "Өтініш қалдырыпсыз";
- "Құжаттарыңызды жаңарту қажет";
- "Берешегіңіз бар немесе жеңілдік рәсімдейміз";
- "Өтінішіңізді растау үшін СМС-кодты айтыңыз".
Осыдан кейін телефоныңызға бір реттік растау коды (SMS-код) келеді. Алаяқ оны айтып беруді талап етеді немесе түрлі сылтаумен алдап алады.
"Есте сақтаңыз! SMS арқылы келген код – бұл сіздің жеке қорғанысыңыздың кілті. Оны ешкімге айтуға болмайды!". Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі
Кодты білген қаскөйлер:
- банк қосымшасына кіруге;
- мемлекеттік сервистердегі аккаунтыңызды иемденуге;
- атыңыздан несие рәсімдеуге немесе басқа да алаяқтық әрекеттер жасауға әрекет етуі мүмкін.
Өзіңізді қалай қорғауға болады?
- Телефон арқылы хабарласқан адамның кім екенін тексеріңіз.
- SMS-кодты, банк картасының деректерін, CVV-кодты немесе жеке мәліметтеріңізді ешкімге бермеңіз.
- Күдік туындаса, әңгімені бірден тоқтатып, ұйымның ресми байланыс нөміріне өзіңіз қайта қоңырау шалыңыз.
- Бейтаныс адамдардың нұсқауымен қосымша жүктемеңіз және сілтемелерге өтпеңіз.
"Нағыз коммуналдық қызмет өкілдері тұрғындардан телефон арқылы SMS-кодты сұрамайды". Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі
Егер осындай қоңырау алсаңыз:
- әңгімені дереу тоқтатыңыз;
- кодты ешкімге айтпаңыз;
- жақындарыңызға ескертіңіз, әсіресе егде жастағы туыстарыңызға;
- алаяқтық әрекетке тап болсаңыз, полицияға хабарласыңыз.
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