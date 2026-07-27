Шартты түрде сотталған павлодарлық әйел өтірігі үшін түрмеге тоғытылды
2026 жылғы 27 шілдеде Ертіс аудандық пробация қызметінің хабарлауынша, бұған дейін сот үкімімен әйелге пробациялық бақылау орнатылып, жыл сайын 100 сағат мәжбүрлі еңбекке тарта отырып, 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шартты түрде шектеу жазасы тағайындалған болатын.
Алайда сотталған азаматша бұдан тиісті нәтиже шығармаған: дәлелді себептерсіз жұмыстан бірнеше рет жалтарып, жүйелі түрде ішімдікке салынған әрі әкімшілік жауапкершілікке де тартылған.
Жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын жүйелі түрде бұзғаны үшін пробация қызметі сотқа бостандықты шектеу жазасын шынайы бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру туралы ұсыным жіберді.
"Сот талқысы барысында сотталған әйел жауапкершіліктен жалтару мақсатында жүкті екенін айтып, оны бостандықта қалдыруды сұраған. Уәжді тексеру үшін сот отырыстары бірнеше рет кейінге қалдырылды, бірақ кейін бұл факт расталмады", деп хабарлады ведомстводан.
Ұсынымды қарау қорытындысы бойынша сот бұрын тағайындалған жазаны ауыстыру туралы шешім қабылдады. Сотталған әйел 1 жыл 7 ай 20 күн мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын өтеу үшін қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесіне жіберілді.
Бұған дейін Ақсуда мас күйде жол апатына түскен әйел өтірік жүкті екенін айтып, жазадан құтылып кете жаздағаны хабарланған.