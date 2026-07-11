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Құқық

Ақсуда мас күйде жол апатына түскен әйел жазадан құтылып кете жаздады

Полиция, Ақсу, мас, жол апаты, әйел, жалған анықтама, жүктілік, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 14:56 Сурет: unsplash
Жүктілік туралы жалған анықтаманың көмегімен мас күйде жол апатына себепкер болған әйел әкімшілік қамаудан құтылған. Алайда аталған заң бұзушылықтың жолын прокуратура қызметкерлері кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақсу қаласының ауданаралық соты полиция бөлімінің қызметкерін пара алу және әкімшілік іс бойынша дәлелдерді қолдан жасау фактілері бойынша кінәлі деп таныды.

Прокуратураның мәліметінше, жүргізуші куәлігі жоқ әйел мас күйінде көлік жүргізіп, жол-көлік оқиғасына себеп болған. Іс сотта қаралған кезде жүктілік туралы анықтама ұсынылып, соның негізінде әкімшілік қамақ айыппұлмен алмастырылған.

Прокурорлар медициналық анықтаманың жалған екенін анықтады. Тексеру барысында сыбайлас жемқорлық қылмысы әшкереленіп, дәлелдерді қолдан жасау дерегі дәлелденді.

Сот бұрынғы полиция қызметкеріне 6,6 миллион теңге көлемінде айыппұл салып, оны өмір бойына мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырды және арнайы атағынан айырды. Сонымен қатар алынған пара мемлекет кірісіне тәркіленді.

Прокуратура соттың қадағалау органының қызметкерлерінің жұмысын оң бағалап, олардың кәсіби тәжірибесіне қатысты жеке қаулы шығарғанын атап өтті.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Түркістан облысының білім беру жүйесінде жасалған төлемдерге жүргізілген тексеруден кейін 680 адам жазаланғаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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