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Құқық

Түсті және қара металдарды жинауға және қайта өңдеуге рұқсат беру ережесі жаңартылды

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 13:26 Фото: unsplash
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2026 жылғы 23 шілдедегі бұйрығымен "Түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау, сақтау, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті заңды тұлғалардың жүзеге асыруына рұқсат беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына өзгерістер енгізді.

Атап айтқанда, қағидалар жаңа редакцияда жазылды.

Құжатта түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру мемлекеттік қызмет болып табылатыны және оны астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары көрсететіні айтылған.

Қызмет көрсетуші осы Қағидаларға енгізілген өзгерістер немесе толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Бірыңғай байланыс орталығына және "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторына ақпарат жібереді.

Мемлекеттік қызметті алу үшін қызмет алушы қызмет көрсетушіге "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды жолдайды:

  • қызмет алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
  • ҚШБТ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін рұқсат беру алымының бюджетке төленгенін растайтын мәліметтер;
  • қызмет алушының рұқсат беру талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар.

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат, заңды тұлғаның, жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтерді қызмет көрсетуші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде қызмет алушыдан алынатын төлем мөлшері:

  • түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру кезінде – 10 АЕК (2026 жылы 43 250 теңге).

Қызмет алушы портал арқылы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде қызмет алушының "жеке кабинетінде" мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе мемлекеттік қызмет нәтижесін алу күні көрсетіле отырып бейнеленеді.

Қызмет көрсетушінің кеңсе қызметкері құжаттарды олар келіп түскен күні қабылдауды және тіркеуді жүзеге асырады және жауапты орындаушыға жолдайды.

Жауапты орындаушы қызмет алушы ұсынған құжаттар тіркелген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде олардың толықтығын және қолданылу мерзімін тексереді. Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған немесе мерзімі өткен құжаттар ұсынылған жағдайда, өтінішті одан әрі қараудан бас тарту туралы дәлелді бас тартуды дайындайды және оны қызмет алушының жеке кабинетіне қызмет көрсетуші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның ЭЦҚ-сымен қол қойылған электрондық құжат нысанында портал арқылы жібереді.

Ұсынылған құжаттарды қарау нәтижелері бойынша бір жұмыс күні ішінде жауапты орындаушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін – түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсатты не мемлекеттік қызмет көрсетуден дәлелді бас тартуды ресімдейді.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі қызмет алушының "жеке кабинетіне" электрондық құжат нысанында жіберіледі және сақталады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы деректер мемлекеттік және әлеуметтік маңызы бар қызметтерді көрсету мониторингінің цифрлық жүйесіне енгізіледі.

Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік цифрлық жүйесі арқылы мемлекеттік қызмет көрсетілген кезде мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы деректер автоматты түрде мемлекеттік және әлеуметтік маңызы бар қызметтерді көрсету мониторингінің цифрлық жүйесіне түседі.

Бұйрық 2026 жылғы 28 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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