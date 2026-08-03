Жетісу облысында ер адам бір айда дүкеннен 600-ден астам шоколад ұрлаған
Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды қарау барысында қауіпсіздік қызметі бір ер адамның бірнеше апта бойы дүкенге келіп, шоколадтарды сөмкесі мен қалталарына салып, төлем жасамай шығып кететінін анықтаған.
Тексеру барысында күдіктінің үнемі бір тәсілмен әрекет еткені белгілі болды. Ол дүкенге кіріп, айналасындағылардың назарын бақылай отырып, шоколадтарды жеке заттарына салып, кассадан төлем жасамай шығып кеткен. Арада бірнеше минут өткен соң қайта оралып, осы әрекетін қайталаған. Кей күндері ол дүкенге 5-6 рет бас сұққан.
Бір ай ішінде сауда орталығынан барлығы 625 дана шоколад ұрланған. Келтірілген материалдық шығын көлемі 530 мың теңгеден асты.
Жедел-іздестіру іс-шараларының барысында Панфилов аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Жаркент қаласының 41 жастағы тұрғынын анықтап, полиция бөліміне жеткізді. Күдікті өз кінәсін толықтай мойындады.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Сондай-ақ күдіктінің осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде.