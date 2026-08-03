#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
475.38
547.73
5.93
Құқық

Жетісу облысында ер адам бір айда дүкеннен 600-ден астам шоколад ұрлаған

Дүкен, шоколад, Жетісу облысы, Жаркент, ер адам, ұрлық , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 20:14 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Жаркенттте полицияға қаладағы сауда орталықтарының бірінің өкілі дүкеннен шоколадтардың жүйелі түрде жоғалып жатқанын хабарлаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды қарау барысында қауіпсіздік қызметі бір ер адамның бірнеше апта бойы дүкенге келіп, шоколадтарды сөмкесі мен қалталарына салып, төлем жасамай шығып кететінін анықтаған.

Тексеру барысында күдіктінің үнемі бір тәсілмен әрекет еткені белгілі болды. Ол дүкенге кіріп, айналасындағылардың назарын бақылай отырып, шоколадтарды жеке заттарына салып, кассадан төлем жасамай шығып кеткен. Арада бірнеше минут өткен соң қайта оралып, осы әрекетін қайталаған. Кей күндері ол дүкенге 5-6 рет бас сұққан.

Бір ай ішінде сауда орталығынан барлығы 625 дана шоколад ұрланған. Келтірілген материалдық шығын көлемі 530 мың теңгеден асты.

Жедел-іздестіру іс-шараларының барысында Панфилов аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Жаркент қаласының 41 жастағы тұрғынын анықтап, полиция бөліміне жеткізді. Күдікті өз кінәсін толықтай мойындады.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Сондай-ақ күдіктінің осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жұдырық, Ақтау, Каспий, жағалау, қыз, ер адам, сот үкімі
21:54, Бүгін
"Зорлаймын" деп қорқытқан". Ақтауда қызға күш қолданған ер адам сотталды
Жетісу облысында дүкеннен бірнеше шоколад ұрлаған күдікті қолға түсті
17:23, 13 қаңтар 2026
Жетісу облысында ер адам дүкеннен бірнеше қорап шоколад ұрлаған
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
16:40, 21 қыркүйек 2023
Астанада брендтік бутиктен киім ұрлаған азамат ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
22:32, Бүгін
"Кайрат" провёл предыгровую тренировку перед матчем с "Левски"
Фото: WTA
22:02, Бүгін
Узбекистанская теннисистка Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Торонто
Фото: ФК &quot;Спартак&quot;
21:32, Бүгін
Экс-тренер "Спартака" Слишкович может возглавить "Женис"
Фото: пресс-служба КТФ
21:20, Бүгін
Тимофей Скатов проиграл в первом круге турнира в Германии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: