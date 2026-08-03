#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
475.38
547.73
5.93
Құқық

ШҚО-да түрме маңынан күдікті ер адам ұсталды

Ұсталды, ШҚО, түрме, ұялы телефон, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 22:56 Сурет: ШҚО бойынша ҚАЖД баспасөз қызметі
Шығыс Қазақстан облысында Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің №18 мекемесінің қызметкерлері арнайы жедел-профилактикалық іс-шара барысында мекемеге іргелес аумақтан күдікті азаматты ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ШҚО бойынша ҚАЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылып, азаматтың жанынан скотчпен оралған бірнеше түйіншегі бар пакет тәркіленді.

Тексеру барысында түйіншектердің ішінен әртүрлі маркалы ұялы телефондар анықталып, олар заң талаптарына сәйкес тәркіленді. Аталған дерек бойынша тиісті процессуалдық шаралар жүргізілуде.

"Ұялы телефондар түзеу мекемелерінде сақтауға және пайдалануға тыйым салынған заттардың қатарына жатады. Осындай құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында мекемелердің іргелес аумақтарында тұрақты түрде жедел-профилактикалық іс-шаралар өткізіліп тұрады. Қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлері мұндай заңсыз әрекеттердің жолын кесу бағытында полиция органдарымен бірлесіп жүйелі жұмыс жүргізуде", деп атап өтті Шығыс Қазақстан облысы бойынша ҚАЖ департаментінің ресми өкілі Салтанат Ожиканова.

Бұған дейін Грекияда 125 жылға сотталған Қазақстан азаматына қатысты СІМ пікір білдірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
12:16, 18 қыркүйек 2025
Тікелей эфирдегі қылмыстық әрекет: ШҚО-да алаяқтық жасаған күдікті ұсталды
Алматыда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан күдікті ұсталды
18:59, 17 наурыз 2026
Алматыда синтетикалық есірткі таратумен айналысқан күдікті ұсталды
Арнайы операция, ШҚО, есірткі, күдікті, ұсталды
18:21, 24 маусым 2026
ШҚО-да есірткі өткізумен айналысқан күдікті қылмыс үстінде ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Это был просто снос башки": финалистка "Ролан Гаррос" Павлюченкова побывала в Алматы
02:50, 04 тамыз 2026
"Это был просто снос башки": финалистка "Ролан Гаррос" Павлюченкова побывала в Алматы
Рой Джонс-младший назвал боксёра, способного нанести Усику первое поражение в карьере
02:20, 04 тамыз 2026
Рой Джонс-младший назвал боксёра, способного нанести Усику первое поражение в карьере
Джон Джонс признался в симпатии к Пэдди Пимблетту
01:49, 04 тамыз 2026
Джон Джонс признался в симпатии к Пэдди Пимблетту
&quot;Он просто парень из YouTube&quot;: Усман Нурмагомедов жёстко ответил Джейку Полу
01:17, 04 тамыз 2026
"Он просто парень из YouTube": Усман Нурмагомедов жёстко ответил Джейку Полу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: