Қаржы ұйымдарының жарғылық капиталы: не өзгерді
Атап айтқанда, ұлттық пошта операторы үшін пруденциалдық нормативтер тармақшамен толықтырылды:
- жарғылық капиталдың ең аз мөлшері, оның мәні 1 (бір) миллиард теңге құрайды
Пруденциалдық нормативтерде және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің ипотекалық ұйымдары мен еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер тақырыбында мынадай өзгерістер енгізіледі:
- "Пруденциялық нормативтерді және ипотекалық ұйымдар және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді белгілеу туралы".
Пруденциялық нормативтердің және ипотекалық ұйымдар және дауыс беретін акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін кредиттеуді жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – Ұйымдар) сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің құрамына мыналар:
- Ұйымның жарғылық және меншікті капиталының ең аз мөлшері;
- меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті;
- бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелдің ең жоғары мөлшері;
- өтімділік коэффициенті;
- Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге Ұйымды капиталдандыру кіреді.
Ұйымның жарғылық капиталының ең аз мөлшері 800 (сегіз жүз) миллион теңге құрайды.
Ұйым акционерлерден меншікті акцияларын, егер мұндай сатып алу қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (уәкілетті орган) белгілеген пруденциялық нормативтердің кез келгенін және басқа да сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді бұзуға апармайтын жағдайда сатып алады.
Облигациялар Ұйымның реттелген борышы деп танылады және уәкілетті орган бекіткен облигациялар шығарылымын орналастыру қорытындысы туралы есептің негізінде ғана Ұйымның меншікті капиталына енгізіледі.
Банк конгломераттары үшін пруденциалдық нормативтерде, олардың шекті мәндері мен есеп айырысу әдістемелерінде, сондай-ақ банк конгломераттары сақтауға міндетті қосымша пруденциалдық нормативтер мен лимиттерде:
- Жаңадан құрылатын банк конгломераты үшін жарғылық капиталының ең аз мөлшері кемінде 100 (бір жүз) миллион теңге мөлшерде белгіленеді.
Қаулы 2026 жылғы 14 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.