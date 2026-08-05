Жаңа оқу жылы: тоқсан, демалыс пен емтихан мерзімі бекітілді
Фото: Министерство просвещения РК
Оқу-ағарту министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 29 шілдедегі бұйрығымен 2026–2027 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдері, сондай-ақ орта білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды қорытынды аттестаттау мерзімдері айқындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осылайша, меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан орта білім беру ұйымдарында 2026–2027 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдері мынадай болып белгіленді:
2026 жылғы 1 қыркүйек – 2027 жылғы 25 мамыр (қоса алғанда).
1–11 (12)-сыныптардағы оқу тоқсандары мен каникулдардың ұзақтығы:
- 1-тоқсан – 8 оқу аптасы, күзгі каникул – 7 күнтізбелік күн (2026 жылғы 26 қазаннан 1 қарашаны қоса алғанда);
- 2-тоқсан – 8 оқу аптасы, қысқы каникул – 14 күнтізбелік күн (2026 жылғы 28 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарды қоса алғанда);
- 3-тоқсан – 10 оқу аптасы, көктемгі каникул – 7 күнтізбелік күн (2027 жылғы 22–28 наурыз аралығы қоса алғанда);
- 1-сыныптарда қосымша каникул – 7 күнтізбелік күн (2027 жылғы 8–14 ақпан аралығы қоса алғанда);
- 4-тоқсан – 8 оқу аптасы.
Қорытынды аттестаттау мерзімдері:
- 9 (10)-сынып оқушылары үшін қорытынды бітіру емтихандары – 2027 жылғы 31 мамыр мен 11 маусым аралығы;
- 11 (12)-сынып оқушылары үшін мемлекеттік бітіру емтихандары – 2027 жылғы 1–17 маусым аралығы.
Қорытынды аттестаттау аясындағы емтихандардың өткізу мерзімдері де бекітілді.
9 (10)-сынып оқушылары үшін:
- математика (алгебра) пәнінен жазбаша емтихан – 2027 жылғы 31 мамыр;
- таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан (физика, химия, биология, география, геометрия, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, әдебиет (оқыту тілі бойынша), шет тілі (ағылшын/француз/неміс), информатика) – 2027 жылғы 3 маусым;
- қазақ тілі/орыс тілі және ұйғыр/тәжік/өзбек тілінде оқытатын мектептер үшін ана тілі (оқыту тілі) бойынша эссе түріндегі жазбаша емтихан, ал гуманитарлық цикл пәндерін тереңдетіп оқытатын мектептердің білім алушылары үшін жазбаша жұмыс (мақала, әңгіме, эссе) – 2027 жылғы 7 маусым;
- орыс/өзбек/ұйғыр/тәжік тілінде оқытатын сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен және қазақ тілінде оқытатын сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті пәнінен жазбаша емтихан – 2027 жылғы 11 маусым.
11 (12)-сынып оқушылары үшін:
- Қазақстан тарихы пәнінен ауызша емтихан – 2027 жылғы 1 маусым;
- алгебра және анализ бастамалары пәнінен жазбаша емтихан – 2027 жылғы 4 маусым;
- қазақ тілі/орыс тілі және ұйғыр/тәжік/өзбек тілінде оқытатын мектептер/сыныптар үшін ана тілі (оқыту тілі) пәнінен жазбаша емтихан – 2027 жылғы 9 маусым;
- таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан (физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, құқық негіздері, әдебиет (оқыту тілі бойынша), шет тілі (ағылшын/француз/неміс), информатика) – 2027 жылғы 14 маусым;
- өзбек/ұйғыр/тәжік/орыс тілінде оқытатын мектептер/сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен және қазақ тілінде оқытатын мектептер/сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті пәнінен жазбаша емтихан – 2027 жылғы 17 маусым.
Бұйрық 2026 жылғы 15 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
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