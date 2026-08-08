Тікелей эфирдегі былапат: Шымкентте ер адам 10 тәулікке қамауға алынды
Сурет: Zakon.kz
Шымкент қаласының полиция департаменті әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізe барысында 39 жастағы қала тұрғыны Қуанышбек Умарбековтің TikTok әлеуметтік желісіндегі тікелей эфирде балағат сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті бұзғаныy анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталған құқық бұзушылық үшін ер адам 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.
"Полиция әлеуметтік желілердегі тікелей эфирлер мен өзге де жарияланымдар заң талаптарына сәйкес болуы тиіс екенін ескертеді. Лайк, қаралым немесе танымалдық үшін қоғамдық тәртіпті бұзу, әдепсіз әрекеттер жасау және құқыққа қайшы контент тарату заңнамада белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Заң цифрлық кеңістікте де баршаға бірдей қолданылады", делінген полиция хабарламасында.
Бұған дейін TikTok-тағы тікелей эфир кезінде бейәдеп сөздерге жол берген Тараз тұрғыны бес тәулікке қамауға алынғанын жазғанбыз.
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