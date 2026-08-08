#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Құқық

Тікелей эфирдегі былапат: Шымкентте ер адам 10 тәулікке қамауға алынды

Ұсталды, Шымкент, әлеуметтік желі, тікелей эфир, былапыт сөз, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2026 15:22 Сурет: Zakon.kz
Шымкент қаласының полиция департаменті әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізe барысында 39 жастағы қала тұрғыны Қуанышбек Умарбековтің TikTok әлеуметтік желісіндегі тікелей эфирде балағат сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті бұзғаныy анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталған құқық бұзушылық үшін ер адам 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.

"Полиция әлеуметтік желілердегі тікелей эфирлер мен өзге де жарияланымдар заң талаптарына сәйкес болуы тиіс екенін ескертеді. Лайк, қаралым немесе танымалдық үшін қоғамдық тәртіпті бұзу, әдепсіз әрекеттер жасау және құқыққа қайшы контент тарату заңнамада белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Заң цифрлық кеңістікте де баршаға бірдей қолданылады", делінген полиция хабарламасында.

Бұған дейін TikTok-тағы тікелей эфир кезінде бейәдеп сөздерге жол берген Тараз тұрғыны бес тәулікке қамауға алынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
TikTok, тікелей эфир, Тараз, ер адам, Тау адам, балағат сөз, қамауға алу
09:25, Бүгін
TikTok-тағы тікелей эфир: Тараз тұрғыны бес тәулікке қамауға алынды
Социальные сети, ТикТок, TikTok, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
17:10, 06 тамыз 2026
Семей тұрғыны TikTok-тағы тікелей эфир кезінде балағат сөздер айтқаны үшін жазаланды
Ұсталды, Астана, блогер, жеделсаты, пранк
19:59, 20 тамыз 2025
Астанада орынсыз пранк жасаған ер адам 10 тәулікке қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Бүгін
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Бүгін
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Бүгін
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Бүгін
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: