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Құқық

Салықтық әкімшілендіру бойынша пилоттық жоба сыртқы жарнамаға кеңейтілді

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Қаржы министрі 2026 жылғы 30 шілдедегі бұйрықпен жеке тұлғалардың мүлкі мен көлік құралдарына салық жинау бөлігінде салықтық әкімшілендіруді жетілдіру жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру ережелері мен мерзімдерін жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжаттың тақырыбы жаңа редакцияда жазылды: Жеке тұлғалардың мүлкі мен көлік құралдарына салынатын салықтарды, сондай-ақ сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақыны жинау бөлігінде салықтық әкімшілендіруді жетілдіру жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы".

Салықтық әкімшілендіруді жетілдіру жөніндегі пилоттық жоба бірден бірнеше бағыт бойынша кеңейтіледі.

Біріншіден, жаңа төлем қосылды – сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру үшін төлем. Аудандар әкімдіктері ай сайын Smart Data Finance цифрлық жүйесінің (SDF ОЖ) "төлемдер мен алымдар" модуліне Рұқсаттар мен төлем сомалары туралы мәліметтерді енгізетін болады.

Екіншіден, жобаның аумағы кеңейіп келеді. Бұған дейін ол Павлодар облысының Успен және Железин аудандарында ғана жұмыс істеген.

Алматы облысының Балқаш, Жамбыл, Іле, Қарасай, Райымбек, Талғар, Ұйғыр, Еңбекшіқазақ, Кеген аудандары және Қонаев қаласы (Шеңгелді ауылдық округінің бөлігінде), Қостанай облысының Алтынсарин және Қамысты аудандары, Павлодар облысының Ақтоғай, Баянауыл, Железин, Ертіс, Май, Павлодар, Успен және Шарбақты аудандары, Тереңкөл және Аққулы аудандары, Ақсу қаласы (Қаныш Қамзин атындағы ауылдық округ, Достық, Евгеньевский, Қалқаман, Қызылжар, Мамаит Омаров атындағы ауылдық округ бөлігінде), Павлодар қаласы (Кенжекөл ауылдық округі, Атамекен кенті, Павлодар, Жетекші, Мойылды ауылдары бөлігінде) және Екібастұз қаласы (Ақкөл, Байет, Теміржол, Қоянды, Сарықамыс, Төрт-Құдық, Екібастұз ауылдық округтері, Әлкей Марғұлан атындағы және Шиқылдақ ауылдары, Солнечный және Шідерті кенттері бөлігінде), Ұлытау облысының Жаңаарқа, Ұлытау аудандары, Жәйрем кентін қоса алғанда Қаражал қаласы және Жезқазған қаласы (Малшыбай, Кеңгір және Талап ауылдық округтері бөлігінде) (Пилоттық жоба өңірлері) аталған Пилоттық жоба жүргізілетін өңірлер болып табылады.

Үшіншіден, ауылдық округтер әкімдіктерінің жауапты қызметкерлеріне ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне түсетін салық және төлем бойынша салық төлеушілердің дербес шоттарының деректерін қарау үшін Комитеттің салықтық әкімшілендірудің интеграцияланған жүйесіне және «Smart Data Finance» цифрлық жүйесіне (SDF ЦЖ) (Комитет жүйесі) қол жеткізу құқығын береді киберқауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете отырып, әкімдіктері Пилоттық жобаның қатысушылары болып табылады.

Төртіншіден, есептеулерді түзету механизмі пайда болады. Ауылдық округтердің әкімдіктері азаматтардың өтініштері мен өзекті деректердің негізінде мүлік салығы мен көлік салығын түзетуге бастамашылық жасай алады. Мемлекеттік кірістер басқармаларына келісуге 10 жұмыс күніне дейін, ал әкімдіктерге түзетуді дайындауға 5 жұмыс күніне дейін уақыт беріледі.

Бұдан басқа, ауылдық округтердің әкімдіктері жеке тұлғалардың салық берешегін өндіріп алуға жәрдемдесетін болады, атап айтқанда, берешек туралы хабарламалар мен салық бұйрықтарын тапсыратын болады.

Бұйрық 21 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

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