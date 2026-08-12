#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Құқық

Таразда қатты жел балалар жүрген үрмелі батутты төңкеріп тастады

Батут, Тараз, қатты жел, бала, оқыс оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 17:37 Сурет: Instagram/kris.p.jambyl
Таразда қатты соққан жел балалар жүрген үрлемелі батутты көкке көтеріп әкетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқыс оқиға 2026 жылдың 11 тамызында Әулиеата ауданында болған.

Желіде жарияланған видеодан ересектердің бірден көмекке жүгіріп бара жатқанын көруге болады.

"Жел көтеріп кеткен батутта болған екі бала жерге құлап түсті. Оқиға орнына жедел жәрдем бригадасы шақырылды. Медициналық тексеру нәтижелері бойынша балалар зардап шеккен жоқ", делінген Тараз қаласы Әулиеата ауданының әкімдігі жариялаған түсініктемеде.

Әкімдіктің мәліметінше, қазір батутты орнатқан кәсіпкер мен автотұрақ иесін әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселесі шешілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Балқаш көлі, Қарағанды облысы, қатты жел, бала, ұшырып әкетті
20:52, 09 шілде 2025
Балқаш көлінде үрлемелі шеңбердегі сегіз жасар баланы қатты жел ұшырып әкетті
Шатыр жабындысы, Қостанай облысы, қатты жел
22:17, 05 маусым 2024
Қостанай облысында қатты жел колледж шатырының жабындысын жұлып әкетті
Төтенше оқиға, Маңғыстау облысы, Басқұдық ауылы, қатты жел, шатыр
21:06, 16 ақпан 2026
Маңғыстау облысында қатты жел сауда орталығының шатырын жұлып әкетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев и Иэн Гэрри
17:13, Бүгін
Ветеран UFC Браун не верит в победу Иэна Гэрри над Исламом Махачевым на UFC 330
&quot;Это не так, но есть нюансы&quot;: Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
16:55, Бүгін
"Это не так, но есть нюансы": Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
Максим Самородов
16:39, Бүгін
В "Ахмате" высказались о возможном трансфере Самородова в "Спартак"
Стало известно, когда состоится первый матч &quot;Кайрата&quot; в Лиге Европы
16:23, Бүгін
Стало известно, когда состоится первый матч "Кайрата" в Лиге Европы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: