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Құқық

35 мың теңгеге интернет арқылы жалған нөмір сатып алған алматылық көлігінен айырылды

Интернет, Алматы, 35 мың теңге, жалған нөмір, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 17:40 Сурет: pixabay
Артына таққан мемлекеттік нөмірдің кесірінен алматылық көліксіз қалды. 2026 жылы 19 тамызда қалалық полиция департаменті аталған жағдайға не түрткі болғанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаменті (ПД) баспасөз қызметінің хабарлауынша, бір күн бұрын сағат 12:20 шамасында Жандосов көшесінде Бостандық аудандық полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері Volkswagen автокөлігін тоқтатты. Тексеру барысында көліктің артқы мемлекеттік нөмірлік белгісінің қолдан жасалғаны анықталды.

"Жүргізушіге қатысты жалған мемлекеттік нөмірді орнатқаны және көлікті жалған тіркеу нөмірімен басқарғаны үшін екі әкімшілік хаттама толтырылды", делінген полиция хабарламасында.

Көлік иесінің айтуынша, ол бұған дейін мемлекеттік нөмірін жоғалтып алып, оны интернет арқылы қайта жасатуға тапсырыс берген. Қолдан жасалған нөмір үшін 35 мың теңге төлеген.

"Полиция жалған мемлекеттік нөмір мәселені шешудің жолы емес, керісінше, жаңа құқық бұзушылыққа әкелетінін ескертеді". Қалалық ПД баспасөз қызметі
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