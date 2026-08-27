ЭЦҚ түпнұсқалығын тексеру қағидалары жаңартылды
Электрондық құжаттағы ЭЦҚ-ны тексеру үшін қажетті деректер:
- электрондық құжат немесе оның хэші;
- электрондық құжаттың ЭЦҚ-сы;
- қол қоюшы тұлғаның сертификаты;
- қол қоюшы тұлғаның сертификатын берген куәландырушы орталықтың сертификаты, сондай-ақ куәландырушы орталықтың сенімді түпкі сертификатына дейінгі куәландырушы орталықтардың аралық сертификаттары;
- уақыт белгісінің квитанциясы – міндетті емес;
- қол қоюшы тұлғаның сертификатын берген куәландырушы орталықтың OCSP-квитанциясы немесе CRL (бар болса, delta CRL).
ЭЦҚ түпнұсқалығын тексеру мыналарды қамтиды:
- қол қоюшы тұлғаның сертификатын тексеру;
- уақыт белгісінің квитанциясын тексеру (болған жағдайда).
Егер уақыт белгісінің квитанциясы болмаса, ЭЦҚ түпнұсқалығын тексеру ЭЦҚ тексеріліп жатқан сәттегі уақыт бойынша жүзеге асырылады.
Егер жарамды уақыт белгісінің квитанциясы болса, ЭЦҚ түпнұсқалығын тексеру уақыт белгісінің квитанциясында көрсетілген уақыттағы жағдай бойынша жүргізіледі.
ЭЦҚ-ны криптографиялық тексеру
ЭЦҚ-ны криптографиялық тексеру тексеріліп жатқан деректердің хэш мәнін тиісті сертификатта қамтылған ЭЦҚ ашық кілтін пайдалана отырып, ЭЦҚ-ны тексеру алгоритмін орындау нәтижесімен салыстыру арқылы жүзеге асырылады.
Электрондық құжаттағы ЭЦҚ қол қоюшы тұлғаның сертификатында қамтылған ЭЦҚ-ның ашық кілтін пайдалана отырып тексеріледі.
Электрондық құжатта әрбір қол қоюшы тұлғаның сертификаты болады немесе оны алуға мүмкіндік қамтамасыз етіледі.
Аталған сертификаттың болмауы ЭЦҚ-ны тексеру мүмкіндігін жоққа шығарады.
ЭЦҚ-ны криптографиялық тексеру нәтижесінің тексеріліп жатқан деректердің хэш мәніне сәйкес келмеуі ЭЦҚ түпнұсқалығын тексерудің теріс нәтижесін білдіреді.
Қол қоюшы тұлғаның сертификатын тексеру
Қол қоюшы тұлғаның сертификаты ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарының көмегімен тексеріледі және мыналарды қамтиды:
- ЭЦҚ түпнұсқалығын тексеру сәтінде сертификаттың жарамдылық мерзімін тексеру. Бұл ретте тексеріліп жатқан сертификаттан бастап куәландырушы орталықтың сенімді түпкі сертификатына дейінгі сертификаттау тізбегіндегі барлық сертификаттар, соның ішінде аралық сертификаттар ескеріледі. Тексеру сәтінде сертификаттау тізбегіндегі кемінде бір сертификаттың жарамдылық мерзімінің өтуі тексерудің теріс нәтижесіне әкеледі;
- OCSP немесе CRL (бар болса, delta CRL) сервисі арқылы сертификаттың қайтарып алынғаны туралы мәліметтердің жоқтығын тексеру. Сертификаттың қайтарылып алынғаны туралы мәліметтердің болуы тексерудің теріс нәтижесін білдіреді;
- қол қоюшы тұлғаның сертификатынан бастап куәландырушы орталықтың сенімді түпкі сертификатына дейінгі сертификаттау тізбегінің, соның ішінде куәландырушы орталықтардың аралық сертификаттарының дұрыс құрылғанын тексеру. Сертификаттау тізбегінің дұрыс құрылмауы тексерудің теріс нәтижесіне әкеледі;
- сертификат саясатының нөмірі мен Key Usage және Extended Key Usage кеңейтімдері арқылы анықталатын кілттің мақсатының тиісті куәландырушы орталықтың сертификаттарды қолдану саясатында белгіленген сертификатты пайдалану талаптарына сәйкестігін тексеру.
Осы тармақта көзделген тексерулердің кемінде біреуінің теріс нәтижесі ЭЦҚ түпнұсқалығын тексерудің теріс нәтижесін білдіреді.
ЭЦҚ тексеруі оң нәтиже берген жағдайда
ЭЦҚ түпнұсқалығын тексеру оң нәтиже беріп, белгіленген талаптар сақталған жағдайда, электрондық құжат өз қолымен қойылған қолтаңбамен қол қойылған құжатқа теңестіріледі және онымен бірдей заңдық салдарға ие болады.
Заңды тұлға атынан электрондық құжатқа қол қойған тұлғаның өкілеттігін тексерудің теріс нәтижесі ЭЦҚ түпнұсқалығын тексеру нәтижесіне әсер етпейді.
Тиісті өкілеттіктердің болмауының құқықтық салдары ҚР заңнамасына сәйкес айқындалады.
Бұйрық 2026 жылғы 6 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.