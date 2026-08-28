Полиция қызметкерлері жетонының үлгісі бекітілді
Жетон ішкі істер органдарында қызмет атқаратын жоғары, аға және орта басшы құрамдағы барлық қызметкерге беріледі. Жеке басын растау үшін оларға жеке нөмірлер тағайындалады. Бұл нөмірлер қызмет ету және запаста болу кезеңінде сақталады әрі басқа адамға берілмейді.
Жеке нөмір орыс әліпбиінің бас әрпінен, яғни сериядан және алты таңбалы саннан тұрады. Жеке нөмір жетонға таңбаланады. Жетонның үлгісі мен сипаттамасы бұйрыққа қоса берілген 1-қосымшада көрсетілген.
Жеке нөмірлерді құқық қорғау органының басшысы немесе уәкілетті басшы қызметкерге алғашқы арнайы атақ берілген кезде бір мезгілде бұйрықпен тағайындайды.
Тағайындалған жеке нөмірлер орта, аға және жоғары басшы құрам қызметкерлерінің жеке және штаттық-лауазымдық есепке алу құжаттарының барлығына енгізіледі. Сонымен қатар олар жеке құрам бойынша бұйрықтарда, қызметтік куәліктерде, ақшалай және заттай қамтамасыз ету құжаттарында, сондай-ақ жоғары, аға және орта басшы құрам қызметкерлеріне қатысты қызметтік хат-хабарларда көрсетіледі.
Жеке нөмірі бар жетондар басшы құрам қызметкерлеріне алғашқы арнайы атақ тағайындалғаны туралы бұйрық жарияланған кезде табысталады. Жетон алған қызметкерлер оны алғанын жеке нөмірі бар жетондарды алған басшы құрам қызметкерлерін есепке алу журналына қол қою арқылы растайды. Жетондар журналға әр серия бойынша нөмірлердің өсу ретімен енгізіледі. Журнал кадр аппаратының есепке алу тобында сақталады.
Ішкі істер министрлігінің кадр құрамына қабылданған запастағы офицерлерге әскери басқару органдарынан қысқартылған әскери істерімен бірге келген жеке нөмірі бар жетондар министрдің оларды министрлік кадрына қабылдау туралы бұйрығы жарияланған кезде беріледі. Олар жетонды алғаны туралы қызметтік тізімнің титулдық парағының төменгі жағына қол қояды.
Ішкі істер органдарынан отставкаға немесе запасқа шығарылған басшы құрам қызметкерлері әскери есепке қою туралы нұсқаманы алған кезде жеке нөмірі бар жетондарын кадр қызметтеріне тапсырады. Жетондар қызметкерлердің жеке істеріне тігіледі.
Әскери есепке алынған басшы құрам қызметкерлері офицерлік құрамның әскери атақтарын алуға ұсынылған кезде олардың жеке нөмірі бар жетондары ІІМ-нің, Көліктегі полиция департаментінің және білім беру ұйымдарының ведомстволық мұрағаттарынан әскери басқару органдарының ресми сұрауы негізінде жіберіледі.
Көліктегі полиция департаменті мен білім беру ұйымдары үшін жеке нөмірлер диапазонын бөлуді ІІМ-нің кадр аппараты қамтамасыз етеді.
Жетонның жалпы көрінісі
Сурет: құжаттан түсірілген
Бұйрық оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.