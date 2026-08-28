#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.3
538.07
5.41
Құқық

Полиция қызметкерлері жетонының үлгісі бекітілді

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 16:34 Фото: polisia.kz
Ішкі істер министрі 2026 жылғы 20 тамыздағы бұйрығымен Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерінің жетонының үлгісін, сондай-ақ оларды беру тәртібін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жетон ішкі істер органдарында қызмет атқаратын жоғары, аға және орта басшы құрамдағы барлық қызметкерге беріледі. Жеке басын растау үшін оларға жеке нөмірлер тағайындалады. Бұл нөмірлер қызмет ету және запаста болу кезеңінде сақталады әрі басқа адамға берілмейді.

Жеке нөмір орыс әліпбиінің бас әрпінен, яғни сериядан және алты таңбалы саннан тұрады. Жеке нөмір жетонға таңбаланады. Жетонның үлгісі мен сипаттамасы бұйрыққа қоса берілген 1-қосымшада көрсетілген.

Жеке нөмірлерді құқық қорғау органының басшысы немесе уәкілетті басшы қызметкерге алғашқы арнайы атақ берілген кезде бір мезгілде бұйрықпен тағайындайды.

Тағайындалған жеке нөмірлер орта, аға және жоғары басшы құрам қызметкерлерінің жеке және штаттық-лауазымдық есепке алу құжаттарының барлығына енгізіледі. Сонымен қатар олар жеке құрам бойынша бұйрықтарда, қызметтік куәліктерде, ақшалай және заттай қамтамасыз ету құжаттарында, сондай-ақ жоғары, аға және орта басшы құрам қызметкерлеріне қатысты қызметтік хат-хабарларда көрсетіледі.

Жеке нөмірі бар жетондар басшы құрам қызметкерлеріне алғашқы арнайы атақ тағайындалғаны туралы бұйрық жарияланған кезде табысталады. Жетон алған қызметкерлер оны алғанын жеке нөмірі бар жетондарды алған басшы құрам қызметкерлерін есепке алу журналына қол қою арқылы растайды. Жетондар журналға әр серия бойынша нөмірлердің өсу ретімен енгізіледі. Журнал кадр аппаратының есепке алу тобында сақталады.

Ішкі істер министрлігінің кадр құрамына қабылданған запастағы офицерлерге әскери басқару органдарынан қысқартылған әскери істерімен бірге келген жеке нөмірі бар жетондар министрдің оларды министрлік кадрына қабылдау туралы бұйрығы жарияланған кезде беріледі. Олар жетонды алғаны туралы қызметтік тізімнің титулдық парағының төменгі жағына қол қояды.

Ішкі істер органдарынан отставкаға немесе запасқа шығарылған басшы құрам қызметкерлері әскери есепке қою туралы нұсқаманы алған кезде жеке нөмірі бар жетондарын кадр қызметтеріне тапсырады. Жетондар қызметкерлердің жеке істеріне тігіледі.

Әскери есепке алынған басшы құрам қызметкерлері офицерлік құрамның әскери атақтарын алуға ұсынылған кезде олардың жеке нөмірі бар жетондары ІІМ-нің, Көліктегі полиция департаментінің және білім беру ұйымдарының ведомстволық мұрағаттарынан әскери басқару органдарының ресми сұрауы негізінде жіберіледі.

Көліктегі полиция департаменті мен білім беру ұйымдары үшін жеке нөмірлер диапазонын бөлуді ІІМ-нің кадр аппараты қамтамасыз етеді.

Жетонның жалпы көрінісі

Полиция қызметкерлерінің жетонының үлгісі бекітілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 16:34

Сурет: құжаттан түсірілген

Бұйрық оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Қазақстан оқушылары смартфонды қашан пайдалана алады
16:59, Бүгін
Қазақстан оқушылары смартфонды қашан пайдалана алады
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
12:42, 29 шілде 2026
Полиция қызметкерлерінің жеке істеріне енгізілетін мәліметтер жаңартылды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
16:33, 27 тамыз 2026
Полиция қызметкерлерінің кәсіби құзыреттерін анықтау әдістері бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Кирилл Ляпунов перед товарищеским матчем
18:41, Бүгін
"Барыс" по буллитам уступил клубу ВХЛ на турнире в Санкт-Петербурге
Ислам Махачев перед боем в UFC
18:23, Бүгін
Волкановски ответил на предложение Махачева приехать в Дагестан
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
17:50, Бүгін
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
Дмитрий Бивол
17:40, Бүгін
Стала известна потенциальная дата боя Дмитрия Бивола и Каллума Смита за пояс WBO
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: