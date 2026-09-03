ШҚО-да порностудия желісі әшкереленіп, 14 адам сотталды
Сурет: Zakon.kz
Өскемен қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында порнографиялық материалдарды дайындау және тарату фактісі бойынша қылмыстық істі қарау аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 3 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
Тергеу барысында 2018 жылдан 2024 жылға дейін ұйымдасқан қылмыстық топтың 14 мүшесі елдің бірнеше аумағында заңсыз әрекет ете отырып, тұрақты кіріс алғандары анықталды.
Мемлекеттік айыптау сотқа сотталушылардың айыпталған қылмыстарға қатысы бар екендігі туралы бұлтартпас дәлелдер ұсынды.
"Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың 14 мүшесінің кінәсі толық дәлелденді деп танып, оларға әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады", делінген облыстық прокуратура хабарламасында.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін 2026 жылғы 3 қыркүйекте елордалық сотта прокурор Нұрдәулет Әбуов фельдшер Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты қылмыстық іс материалдарын жария еткен болатын.
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