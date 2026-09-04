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Құқық

Мыңдаған қазақстандық жүргізуші куәлігінен айырылуы мүмкін: Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеме жасады

Водительское удостоверение, водительские права , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда Денсаулық сақтау министрлігі Ішкі істер министрлігімен бірлесіп, көлік құралын қауіпсіз басқаруға медициналық қарсы көрсетілімдері бар жүргізушілерді анықтау бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Осыған байланысты ДСМ азаматтарға үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 2026 жылғы 4 қыркүйекте, қазақстандықтарға көлік жүргізуге кедергі келтіретін медициналық қарсы көрсетілімдер туралы ескертілді.

"Бүгінде көлік басқаруға медициналық қарсы көрсетілімдері бар 21 мыңнан астам жүргізуші анықталды. Олардың 2246-сы әртүрлі негіздер бойынша диспансерлік есептен шығарылды. 13 мыңнан астам адамға қатысты аумақтық полиция департаменттері сотқа талап-арыз берді. Заңды күшіне енген сот шешімдері бойынша 7400 жүргізуші куәлігінің қолданысы тоқтатылды", – деп хабарлады ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.

Министрлік жүргізуші құқығын шектеу адамның денсаулығына қатысты көлікті қауіпсіз басқаруға әсер етуі мүмкін медициналық қарсы көрсетілімдер анықталған жағдайда ғана мүмкін екенін атап өтті.

Көлік басқару құқығын тоқтату туралы соңғы шешімді сот қабылдайды.

Көлік басқаруға медициналық қарсы көрсетілімдердің тізімі ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің №853 бұйрығымен бекітілген.

"Абсолютті қарсы көрсетілімдерге адамның медициналық тұрғыдан көлікті қауіпсіз басқара алмайтын аурулары мен жағдайлары жатады. Олардың қатарында эпилепсия, екі көздің де соқырлығы, кейбір ауыр психикалық бұзылыстар, сондай-ақ психобелсенді заттарды қолдануға байланысты белгілі бір психикалық және мінез-құлық бұзылыстары бар", – деп түсіндірді министрлік.

Сонымен қатар Денсаулық сақтау министрлігі кез келген диагноз жүргізуші куәлігінен автоматты түрде айырылуға себеп болмайтынын атап өтті.

Мысалы, көру, есту немесе тірек-қимыл аппаратының кейбір бұзылыстары кезінде медициналық талаптарды сақтау немесе арнайы құралдарды – көзілдірік пен контакт линзаларын, есту аппаратын, қолмен басқару жүйесін және басқа да бейімдеу құралдарын пайдалану арқылы көлік жүргізуге рұқсат етілуі мүмкін.

"Егер жүргізушіден медициналық қарсы көрсетілімдер анықталып, заңнамада көзделген негіздер болса, тиісті ақпарат ішкі істер органдарына беріледі. Бұдан кейін негіздер болған жағдайда полиция сотқа жүгінеді", – деп хабарлады министрлік.

Осылайша, Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше, жүргізушіде белгілі бір диагноздың болуы оның куәлігін автоматты түрде жарамсыз етпейді. Соңғы шешім заңда белгіленген тәртіппен қабылданады.

Жүргізушілерге қойылатын медициналық талаптар ең алдымен жолдардағы қауіп-қатерді азайтуға, сондай-ақ жүргізушілердің, жолаушылардың және жол қозғалысының басқа да қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

2026 жылдың жазында Қазақстанда Жол қозғалысы ережелеріне (ЖҚЕ) көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл ретте екі заңға түзетулер енгізілген: олардың бірі 1 шілдеде, екіншісі 25 тамызда күшіне енді. Жаңа ережелер туралы толығырақ ақпаратты осы жерден білуге болады.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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