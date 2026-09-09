Бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібі өзгереді
Деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын интеграцияланған салықтық әкімшілендіру (ИСНА) ақпараттық жүйесінің орталық серверіне электронды түрде тіркеу үшін қажетті мәліметтер фискалдық деректер операторының интернет-ресурсы немесе "электронды үкімет" веб-порталы арқылы жіберіледі.
Осы тәсілмен бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасындағы мәліметтерді өзгертуге және оны есептен шығаруға қатысты ақпарат та жіберіледі.
Фискалдық есепті алу кезінде белгіленген нысан бойынша фискалдық есепті алу туралы акт жасалады. Оның деректері "ИСНА" ақпараттық жүйесінің орталық серверіне енгізіледі.
Интеграциялық өзара іс-қимыл нысандары ретінде "ИСНА" ақпараттық жүйесінің орталық сервері және фискалдық деректер операторының цифрлық жүйесі белгіленді.
"ИСНА" орталық сервері мен фискалдық деректер операторының цифрлық жүйесі "электронды үкіметтің" сыртқы шлюзі, "электронды үкімет" шлюзі және интеграциялық шина арқылы өзара байланысады.
Комитет фискалдық деректер операторының бақылау-касса машинасына қатысты мәліметтері негізінде оны есепке қояды, тіркеу карточкасындағы ақпаратты өзгертеді немесе бақылау-касса машинасын есептен шығарады.
"ИСНА" орталық сервері мен фискалдық деректер операторының цифрлық жүйесі арасындағы ақпарат алмасу арнайы хабарламалар арқылы жүзеге асырылады.
Сондай-ақ деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналары модельдерінің анықтамалығын фискалдық деректер операторына беру "ИСНА" жүйесі арқылы жүзеге асырылатыны нақтыланды.
"ИСНА" жүйесі мен фискалдық деректер операторының ақпараттық жүйесі арасындағы техникалық ақпарат алмасу талаптары арнайы интеграция туралы келісіммен айқындалады.
Электронды байланыс арналары арқылы хабарламаларды жіберу және алу фактілері мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы арқылы деректер алмасу хаттамасында тіркеледі.
Хабарламаның жіберілгенін растайтын құжат – хабарламаны жіберушіге "электронды үкімет" шлюзі немесе интеграциялық шина арқылы жеткізілгені туралы келіп түскен хабарлама.
Ақпарат алмасу алушы тараптан жауап хабарламасы алынған кезде аяқталды деп есептеледі. Техникалық ақаулар болған жағдайда "ИСНА" жүйесі мен фискалдық деректер операторының жүйесі арасындағы өзара іс-қимыл Комитет пен фискалдық деректер операторы бекіткен регламентке сәйкес жүзеге асырылады.
Фискалдық чекке қойылатын талаптар нақтыланды
Өзгерістермен фискалдық чекке қойылатын талаптар да нақтыланды.
Бақылау-касса машинасының чегінде мынадай ақпарат болуы тиіс:
- салық төлеушінің атауы;
- бақылау-касса машинасы қолданылатын орынның мекенжайы;
- салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
- бақылау-касса машинасының зауыттық нөмірі;
- оның салық органындағы тіркеу нөмірі;
- чектің реттік нөмірі;
- тауардың, жұмыстың немесе көрсетілетін қызметтің Ұлттық тауарлар каталогына сәйкес атауы;
- Ұлттық тауарлар каталогындағы тауардың сәйкестендіру коды, сондай-ақ міндетті таңбалауға және тауарлардың қадағалануына жататын өнімдерге енгізілген сәйкестендіру құралдары туралы мәлімет;
- сатып алынатын тауардың, жұмыстың немесе қызметтің саны және өлшем бірлігі;
- тауардың, жұмыстың немесе қызметтің бір бірлігінің бағасы;
- сатылған тауардың, жұмыстың немесе қызметтің жалпы сомасы;
- фискалдық деректер операторының атауы және чектің түпнұсқалығын тексеруге арналған оның интернет-ресурсының реквизиттері;
- тауар сатып алынған, жұмыс орындалған немесе қызмет көрсетілген күн мен уақыт;
- фискалдық белгі;
- егер салық төлеуші қосылған құн салығын төлеуші болса, ҚҚС салынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өткізу айналымдары бойынша салық мөлшерлемесі көрсетілген ҚҚС сомасы;
- бақылау-касса машинасының чегі туралы ақпарат кодталған түрде қамтылған штрих-код.
Валюта айырбастау пункттерінде, металл сынықтарын және шыны ыдыстарды қабылдау орындарында, сондай-ақ ломбардтарда қолданылатын бақылау-касса машиналарының чегінде бұған қоса сату сомасы және сатып алу сомасы көрсетіледі.
Медициналық қызмет көрсетілген кезде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының чегінде медициналық қызметті алушының сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
Кассалық ақпарат қанша уақыт сақталады?
Фискалдық деректер операторының серверінде салық міндеттемесі бойынша талап қою мерзімі ішінде мынадай ақпарат сақталады:
- салық төлеушінің өтінішінде көрсетілген тіркеу деректері;
- бақылау-касса машинасының тіркеу деректері;
- тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді сату кезінде жасалған әрбір ақшалай есеп айырысу туралы ақпарат;
- әрбір бақылау-касса машинасының қолданыстағы токенінің мәні;
- әрбір ақшалай есеп айырысудың фискалдық белгісі.
Бақылау-касса машинасы мен фискалдық деректер операторының сервері, сондай-ақ фискалдық деректер операторының сервері мен "Smart Data Finance" цифрлық жүйесінің сервері арасындағы байланыс арналары рұқсатсыз қол жеткізуден қорғалуы тиіс.
Бұл үшін клиент пен серверді сенімді сәйкестендіру, сондай-ақ ақпаратты қорғауға арналған бағдарламалық және (немесе) бағдарламалық-аппараттық құралдар қолданылуы қажет.
Сонымен қатар уәкілетті органның бақылау параметрлері модулі "Smart Data Finance" цифрлық жүйесінің серверіне түскен ақпаратты белгіленген бақылау параметрлеріне сәйкес белгілі бір кезең бойынша талдайды және есептерді уәкілетті органның қызметкерлеріне жібереді.
Бұйрық 2026 жылғы 19 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.