Қазақстанда кімдер әскери есепке алынбайды: ережеге өзгеріс енгізілді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қорғаныс министрінің міндетін атқарушы 2026 жылғы 1 қыркүйектегі бұйрығымен әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алу қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңартылған қағидаларға сәйкес, мына санаттағы азаматтар әскери есепке алынбайды:
- әскери-есептік мамандығы жоқ әйелдер;
- әскери қызметтен отставкаға шығарылғандар;
- запаста болудың шекті жасына толуына байланысты әскери есептен шығарылғандар;
- әскери қызметке жарамсыз деп танылып, әскери есептен шығарылғандар;
- бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқандар;
- Қазақстаннан тыс жерде тұрақты тұратындар;
- құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың, сондай-ақ азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері;
- аталған органдардың әскери және арнаулы оқу орындарында білім алып жүрген курсанттар мен тыңдаушылар.
Бұйрық 2026 жылғы 14 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
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