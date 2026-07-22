Қазақстанда әскери есепке алу ережелері өзгерді
Құжатта нақтыланғандай, жергілікті әскери басқару органдары (ЖӘБО) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің цифрлық жүйесін (ҚР ҚМ ЦЖ) қолдана отырып, қызмет көрсетілетін әкімшілік аумақта тұратын әскерге шақыру жасына дейінгілерді дербес есепке алуды жүзеге асырады.
Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алуды олардың тұрғылықты жері бойынша ЖӘБО жүзеге асырады.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ЖӘБО-сында ҚР ҚМ ЦЖ пайдалана отырып, қызмет көрсетілетін әкімшілік аумақта тұратын барлық әскери міндетті мен әскерге шақырылушыны дербес есепке алу жүргізіледі.
Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алуды ұйымдастыруды және қамтамасыз етуді жергілікті атқарушы органдар (астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың) жүзеге асырады.
Заңды тұлғалар оларда жұмыс істейтін (оқитын) әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушылар бар болған кезде осы Қағидаларға сәйкес әскери есепке алуды жүргізеді. Заңды тұлғалардың әскери есепке алуды жүргізуіне жалпы басшылық жасауды астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың ЖӘБО-сы жүзеге асырады.
Жергілікті атқарушы органдар (астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың) әскери есепке алуды жүргізу үшін мынадай есеппен есепке алу жұмыскерлерін бөледі:
- астананың (облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың) ЖӘБО-сына – 2500 әскери міндетті мен әскерге шақырылушыға бір есепке алу жұмыскері;
- ЖӘБО жоқ елді мекендерде – 500 әскери міндетті мен әскерге шақырылушыға бір есепке алу жұмыскері.
Азаматтарды ЖӘБО-ға тіркеу – азаматтарды алғашқы әскери есепке қою үшін ЖӘБО жүргізетін әскери есепке алу іс-шаралары.
ЖӘБО-ға мынадай адамдар:
- он жеті жасқа толған ер азаматтар;
- бұрын әскери есепте тұрмаған ер азаматтар;
- осы Қағидалардың 2-тармағында көрсетілген адамдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдаған адамдар;
- әскери-есептік мамандығы бар әйел жынысты азаматтар тіркелуге тиіс.
Азаматтарды алғашқы әскери есепке қою мемлекеттік органдардың цифрлық жүйелерінің өзара іс-қимылы арқылы жүзеге асырылады.
Сондай-ақ,құжатта әскери қызмет бойынша мәліметтерді түзетуге қатысты басқа да өзгерістер енгізілген.
Бұйрық 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.