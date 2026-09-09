#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
456.89
531.36
5.32
Құқық

"Әбден тепкілеген". Тұрғын үй шлагбаумын бүлдірген елордалық жауапкершілікке тартылды

Шлагбаум, Астана, Бауыржан Момышұлы, тұрғын үй, бүлдіру, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 18:54 Сурет: Zakon.kz
Астанада Бауыржан Момышұлы даңғылындағы тұрғын үйлердің бірінің ауласында шлагбаумды бүлдіру фактісі тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, полиция қызметкерлері 20 жастағы азаматтың аулада орнатылған шлагбаумды қасақана бүлдіргенін анықтады.

"Жас жігіт құрылғыны бірнеше рет аяғымен теуіп, салдарынан шлагбаумды толықтай істен шығарып, материалдық залал келтірген. Осылайша қала тұрғыны заң аясында жауапқа тартылды", делінген хабарламада.

Жыл басынан бері елордада полицейлер өзгенің мүлкін қасақана бүлдірудің 120-дан астам фактісін анықтады. Әрбір факті бойынша тиісті шара қабылданды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Ұрып-соғу, Тараз, медицина қызметкері, кісі өлімі, адам ұрлау
19:50, Бүгін
"Өлгенше сабаған". Тараздағы медицина қызметкерінің өліміне қатысты тың деректер жарияланды
Полиция, түсініктеме, Алматы, аула, жол талғамайтын көлік, бала, көлік қағу
19:58, 09 қыркүйек 2024
Алматыда тұрғын үй аулаларының бірінде жол талғамайтын көлік баланы қағып кетті
Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома
13:46, 05 қаңтар 2026
Қасбеттің құлауы: Астана әкімдігі елордалық тұрғын үй кешендеріне тексеру жүргізе бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
ХК &quot;Барыс&quot; после заброшенной шайбы
21:44, Бүгін
"Барыс" сенсационно обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ: было заброшено 14 шайб
Елена Рыбакина после победного матча
21:28, Бүгін
Елена Рыбакина впервые позволила сопернице взять сет на US Open - 2026
Ислам Махачев перед боем в UFC
21:13, Бүгін
"Выбрать и ждать полтора года?": Ислам Махачев прокомментировал слова Шавката Рахмонова
ФК &quot;Кайрат&quot; после победного матча в КПЛ
20:51, Бүгін
"Кайрат" разгромил "Женис" и вышел в единоличные лидеры КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: