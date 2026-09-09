Ақмола облысында алтын кенін заңсыз өңдеген екі шағын цех анықталды
Сурет: Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі
Ақмола облысында полицейлер алтын кенін заңсыз өңдеу бойынша екі шағын цехты анықтап, жойды. Атап айтқанда, Заводская және Ақсу елдімекендерінде заңсыз өндіріс ұйымдастырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, қымбат металдардың заңсыз айналымы фактілерін анықтауға және жолын кесуге бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларының кешені барысында полиция қызметкерлері заңсыз өндірісті ұйымдастыруға қатысы бар адамдарды анықтады.
Тергеу іс-шаралары шеңберінде үй-жайлардан арнайы жабдық пен құрамында алтын бар материал тәркіленді.
"Ауыл тұрғындары кенді өңдеуге арналған арнайы үй-жайларды жабдықтап, заңсыз өндірісті өз бетінше ұйымдастырғаны алдын ала анықталды. Екі факті бойынша да қылмыстық іс қозғалды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, қажетті тергеу шаралары жүргізілуде", делінген хабарламада..
Бұған дейін бес жасар қыз алтын құймасын жұтып қойып, өліп қала жаздағанын жазғанбыз.
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