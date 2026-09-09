#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
456.89
531.36
5.32
Құқық

Ақмола облысында алтын кенін заңсыз өңдеген екі шағын цех анықталды

Шағын цех, Ақмола облысы, алтын, кен, заңсыз өңдеу, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 22:36 Сурет: Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі
Ақмола облысында полицейлер алтын кенін заңсыз өңдеу бойынша екі шағын цехты анықтап, жойды. Атап айтқанда, Заводская және Ақсу елдімекендерінде заңсыз өндіріс ұйымдастырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, қымбат металдардың заңсыз айналымы фактілерін анықтауға және жолын кесуге бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларының кешені барысында полиция қызметкерлері заңсыз өндірісті ұйымдастыруға қатысы бар адамдарды анықтады.

Тергеу іс-шаралары шеңберінде үй-жайлардан арнайы жабдық пен құрамында алтын бар материал тәркіленді.

"Ауыл тұрғындары кенді өңдеуге арналған арнайы үй-жайларды жабдықтап, заңсыз өндірісті өз бетінше ұйымдастырғаны алдын ала анықталды. Екі факті бойынша да қылмыстық іс қозғалды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, қажетті тергеу шаралары жүргізілуде", делінген хабарламада..

Бұған дейін бес жасар қыз алтын құймасын жұтып қойып, өліп қала жаздағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Жасырын цех, алтын өңдейтін, Ақмола облысы
18:09, 15 қараша 2024
Ақмола облысында құрамында алтыны бар материалды заңсыз өңдейтін екі шағын цех жойылды
Алтын, заңсыз өндіріс, Ақмола облысы
18:07, 21 қыркүйек 2023
Ақмола облысының тұрғыны өз үйінде құрамында алтыны бар материалдарды заңсыз өндірген
Ақмола облысында заңсыз фитозертхана анықталды: 70 түп қарасора тәркіленді
17:26, 23 қаңтар 2026
Ақмола облысында заңсыз фитозертхана анықталды: 70 түп қарасора тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дамир Жалгасбай на &quot;Уимблдоне&quot;
02:18, 10 қыркүйек 2026
Дамир Жалгасбай вышел в четвертьфинал юношеского US Open в парном разряде
Коко Гауфф на US Open
02:01, 10 қыркүйек 2026
Коко Гауфф станет соперницей Елены Рыбакиной в полуфинале US Open
Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира
01:35, 10 қыркүйек 2026
Токаев поздравил Рыбакину со званием первой ракетки мира
Александр Ким забрасывает шайбу в матче чемпионата Финляндии
01:12, 10 қыркүйек 2026
Казахстанский хоккеист Александр Ким помог "Эссяту" победить в чемпионате Финляндии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: