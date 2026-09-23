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Құқық

"Тозақтың" ортасында өсіп жатқан қос сәби: Таразда жауапсыз ана жазаланды

Алкоголь, Жамбыл облысы, Тараз, әке-шеше, алқаш, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 19:58 Сурет: Zakon.kz
Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді қайта орындамау фактісі бойынша Мойынқұм ауданының тұрғынына қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылдың тамызында Мойынқұм ауданының тұрғыны өз жұбайымен бірге Тараз қаласында уақытша тұратын жерінде орта дәрежелі масаң күйде болған. Үйінде оның екі жас баласы (2024 және 2025) болған.

Аталған факті туралы полиция қызметкерлеріне көршілері хабарлаған.

Тексеру барысында антисанитариялық тұру жағдайлары және балалардың тиісті дамуы үшін жағдайлардың толық болмауы тіркелді. Сот осы айдың басында азаматша Б. ӘҚБтК 127-бабының 1-бөлігі бойынша жауапкершілікке тартылғанын анықтады.

Сотта Б. жас балаларының көзінше жұбайымен бірге ішімдік ішу фактісін растап, кінәсін толық мойындады.

Сот кінәні мойындауды және жас балаларының болуын жеңілдететін мән-жайлар ретінде таныды.

Сот қаулысымен Б. ӘҚБтК 127-бабының 2-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 15 АЕК (64 875 теңге) мөлшерінде айыппұл тағайындалды.

Қаулы заңды күшіне енді.

Бұған дейін Алматыда Instagram-ға жүктеген видеосында балағат сөздер айтқан ер адам қамауға алынғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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