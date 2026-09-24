Павлодарда күш қолдану арқылы адамдардан ақша бопсалаған алты күдікті ұсталды
Сурет: Zakon.kz
Павлодарда үш адам бөтендердің қысымына ұшырап, 3 млн теңгесінен айырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық ПД Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел қызметкерлері бопсалау фактілеріне қатысы бар деген күдікке ілінген адамдар тобын ұстады.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында үш жәбірленуші анықталды. Алдын ала мәліметтер бойынша, оларға келтірілген материалдық шығынның жалпы сомасы 3 миллион теңгеден асады.
Анықталғандай, күдіктілер бір ай бойы Павлодар қаласының тұрғындарынан ақша талап етіп, талаптарын орындамаған жағдайда физикалық күш қолдану және дене жарақатын келтіретіндерін айтып, қорқытып-үркіткен.
"Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде жедел қызметкерлер күдіктілердің жеке басын анықтап, алты адамды ұстады. Олардың бесеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бопсалау фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, болған оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Сондай-ақ ұсталғандардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде", – деді Павлодар облысы ПД Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Ғабит Қабдрахманов.
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