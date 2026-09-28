Желіде Маңғыстау облысында тағы бір сарбаздың өлімі туралы фейк ақпарат пайда болды
Сурет: unsplash
Facebook-те Маңғыстау облысында тағы бір әскери қызметшінің қаза тапқаны туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы 2026 жылы 28 қыркүйекте бұл ақпаратты жоққа шығарды.
"Бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Ұлттық ұлан, Шекара қызметі және Қорғаныс министрлігі Орталыққа ұсынған ақпаратқа сәйкес, әскери қызметшінің қаза тапқаны туралы мәлімет расталмады. Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы әлеуметтік желі қолданушыларын ресми дереккөзге сілтемесі жоқ ақпаратқа сенбеуге шақырады", делінген орталық хабарламасында.
Сондай-ақ дәйексіз ақпаратты тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық салдарға әкеліп соғуы мүмкін екені ескертіледі.
Бүгін, 28 қыркүйекте Қорғаныс министрлігі қайғылы оқиға орын алған Каспийдегі оқу-жаттығу жиынына қатысқан екі мерзімді қызметтегі матросқа қатысты мәлімдеме жасады. Олардың тағдырына қазақстандықтар алаңдаушылық білдіріп, желіде мәселе көтерген. Олар жағалаудағы оқу тапсырмаларын орындайтын әскери қызметшілер тобынан болып шықты. Қазір әскери қызметшілер әскери бөлімі орналасқан жерінде өз борышын өтеуде.
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