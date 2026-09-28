Алматылық жүргізуші көлігінің жүк салғышынан балта мен бейсбол таяғы табылды - видео
Сурет: видеодан алынды
Жетісу ауданындағы қос экологиялық бекетте полиция қызметкерлері көліктерді тексеру кезінде белгілі бір жағдайда қауіп төндіруі мүмкін заттарды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Түске жуық "Нұра" бекетінде Subaru көлігі тоқтатылды. Салонды тексеру барысында жиналмалы телескопиялық таяқша табылды. Осыған байланысты оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылды.
"Ал таңертең "Көкжиек" бекетінде тағы бір көліктің жүксалғышынан полиция қызметкерлері балта мен бейсбол таяғын тапқан. Қазір полицейлер жүргізушілердің бұл заттарды қандай мақсатта алып жүргенін және анықталған заттардың басқа да құқық бұзушылықтарға қатысы бар-жоғын тексеріп жатыр. Аталған екі дерек бойынша да өндіріс басталды. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі
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