#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
466.33
538.47
5.9
Қоғам

Елордада қызметтік ит бір күнде екі құқық бұзушылықты анықтауға көмектесті

Фото: Zakon.kz
Елордада Бакс қызметтік иті тағы да тыйым салынған заттарды сақтау деректерін анықтауға қатысты. Қалаға кіретін көліктерді тексеру барысында полиция қызметкерлері кинологиялық қызметпен бірлесіп, бірден екі фактіні анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлердің мәліметінше, Kia көлігін тексеру барысында 52 жастағы жүргізушіден ерекше иісі бар сұр-жасыл түсті өсімдік тектес заты бар үш полиэтилен орама тәркіленді. Тыйым салынған зат қызметтік иттің көмегімен табылды.

Сол күні осы бекетте басқа автокөліктің 53 жастағы жолаушысын тексеру кезінде Бакс бір жолаушыға белгі берді. Жеке тінту барысында оның сөмкесінен дәл осындай өсімдік тектес зат салынған алты полиэтилен пакет табылды.

Екі жағдайда да ер адамдар ұсталды. Аталған фактілер бойынша тексеру жүргізілуде, қажетті сараптамалар тағайындалды.

"Қызметтік иттер қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде және қылмыспен күресте маңызды рөл атқарады. Өздерінің ерекше иіс сезу қабілетінің арқасында олар тыйым салынған заттарды, қару-жарақты және басқа да қауіпті бұйымдарды мұқият жасырылған жағдайда да анықтай алады. Олардың жұмысының тиімділігі жүйелі дайындық пен кинологтармен тығыз өзара іс-қимылдың нәтижесінде қамтамасыз етіледі",- деп толықтырды полицейлер.

Айта кетсек, жыл басынан бері тексеру барысында қызметтік иттердің қатысуымен есірткі заттарының заңсыз айналымына қатысты 25 дерек анықталған.

Бұған дейін Қызылордада қиыршық тас пен құмды заңсыз алып кетпек болғандар ұсталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
