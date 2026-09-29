Өнеркәсіп министрлігінің бірқатар функциясы өзгерді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Үкімет 2026 жылғы 25 қыркүйектегі қаулысымен Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрліктің құқықтарының бірі нақтыланды. Енді ведомство:
- министрлікке жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік органдардан, лауазымды тұлғалардан, өзге де ұйымдар мен жеке тұлғалардан қажетті ақпаратты сұратуға және алуға құқылы. Бұл ретте ҚР заңдарында белгіленген коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды жария ету талаптары сақталуы тиіс.
Ведомствоға бірнеше жаңа функция қосылды:
- жүйе құраушы кәсіпорындардың айналасында өнеркәсіптік кластерлерді мемлекеттік қолдау шараларын ұсынудың тізбесін, шарттары мен тәртібін әзірлеу және бекіту;
- өндірістік қуаттар теңгерімін бағалауды қалыптастыру;
- өндірістік қуаттар теңгерімін бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;
- арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар аумағында қызметті жүзеге асыру туралы шарттардың талаптарын орындауға мониторинг жүргізу тәртібін бекіту;
- индустриялық аймақтарды салалық жоспарлауды келісу;
- мемлекеттік инвестициялық саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу;
- инвесторлармен және мүдделі өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;
- инвестициялық жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізу және олардың тиімділігін бағалау.
Сонымен қатар министрліктің бірқатар функциясы өзгертілді:
- кәсіптердің қазіргі және болашақ кезеңдердегі өзектілігін ескере отырып, еңбек нарығының кәсіби біліктіліктерді тануға қажеттілігін қалыптастыру;
- индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға жауапты мемлекеттік органдармен, астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, индустрияландырудың бірыңғай картасы бойынша жалпы үйлестіруді жүзеге асыру;
- өнеркәсіптік кластерлер тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- өнеркәсіптік кластерлерді дамыту кезінде өнеркәсіпке мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- өнеркәсіптік кластерлерді конкурстық іріктеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- ел ішіндегі құндылықты дамыту бағдарламаларын әзірлеу, келісу, бекіту, іске асыру және мониторингтеу қағидалары мен олардың үлгілік нысанын әзірлеу және бекіту;
- өнеркәсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму институтын тарта отырып, өнеркәсіптік кластерлерді дамыту кезінде өнеркәсіпке мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну;
- тауардың шығарылған елін айқындау бойынша сараптама жүргізу, тауардың шығарылғаны туралы сараптама актісін беру және оның қолданылуын тоқтату қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органымен және жылына 100 мың және одан да көп шартты отын тоннасы көлемінде энергетикалық ресурстарды тұтынатын мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектісімен ерікті негізде келісім жасасу;
- елді мекендерді, өнеркәсіптік кешендерді және (немесе) басқа да шаруашылық нысандарын жобалау және салу кезінде жоспарланған құрылыс учаскесінің қойнауында пайдалы қазбалардың жоқтығы немесе олардың маңызы аз екені туралы астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының оң қорытындысын келісу;
- пайдалы қазбалар жатқан аумақтарды құрылысқа беру жөніндегі астананың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының рұқсатын келісу;
- "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" заңға және сәулет, қала құрылысы мен құрылыс саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес астананың, республикалық маңызы бар қалалардың және ерекше мәртебесі бар облыстық маңызы бар қалалардың сәулеттік келбетін қалыптастыру және қала құрылысын жоспарлау қағидаларын келісу;
- коммуналдық меншіктегі елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін басқару, пайдалану және дамыту кезінде астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының қызметін үйлестіру;
- елді мекендердегі сумен жабдықтау және (немесе) су бұру ұйымдарының халықаралық қаржы ұйымдарынан тартылған қарыздарды өтеуге және оларға қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарын субсидиялау кезінде астананың, облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының қызметін үйлестіру;
- сарқынды суларды тазарту құрылыстары кешендерін салу және реконструкциялау жобаларын іске асыру үшін тартылған облигациялық қарыздарды өтеуге және оларға қызмет көрсетуге жұмсалған сумен жабдықтау және (немесе) су бұру ұйымдарының шығындарын субсидиялау кезінде жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру;
- өнеркәсіптік кластерлер тізілімін қалыптастыру және жүргізу.
Бірінші басшының өкілеттігі де нақтыланды. Енді ол министрлікті Құрылтайда, мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда таныстырады.
Қаулы 25 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.
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