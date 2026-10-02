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Құқық

Құрылтайда депутаттық сауалдарға берілген жауаптарды тексеру үшін ЖИ қолданылмақ

ЖИ, Құрылтай, депутаттық сауал, жауап, тексеру , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 22:14 Сурет: freepik
Құрылтайда құжаттарды дайындауды автоматтандыру және жауаптардың толықтығын тексеру үшін жасанды интеллектіні пайдалануды көздейтін депутаттық сауалдармен жұмыс істеу қағидалары бекітілді. Құжат Айбек Дәдебайдың төрағалығымен өткен бюро отырысында қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат депутаттық сауалдарды сүйемелдеудің бірыңғай тәртібін енгізіп, цифрлық құралдар мен жасанды интеллект арқылы құжат дайындау және жауаптардың толықтығын тексеру үдерістерін автоматтандыруды көздейді.

2 қазанда Құрылтай спикері Айбек Дәдебайдың төрағалығымен өткен Бюро отырысында алдағы отырыстың күн тәртібі айқындалды. Депутаттар мемлекеттік наградалар туралы заңға өзгерістер енгізу, Қазақстан мен Ресей арасындағы мұнай жеткізу саласындағы келісімді және Қазақстан мен Сербия арасындағы әскери-техникалық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау мәселелерін қарайды.

Сондай-ақ Құрылтай отырысының күн тәртібіне I-шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының жанындағы мәслихаттармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңес құру мәселесі енгізіледі.

Кеңес өңірлердің ұсыныстарын жинақтауға, заңдардың қолданылуын бақылауға және заңнаманы жетілдіруге бағытталған.

Бұған дейін Қазақстанда орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізу жобасы іске асырылып жатқаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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