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Саясат

Қазақстанда орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізу жобасы іске асырылуда

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, Sinovation Ventures, 01.ai, бас директор, Ли Кай-Фу , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 18:06 Сурет: Ақорда
Президент Sinovation Ventures және 01.ai компанияларының бас директоры Ли Кай-Фуды қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ли Кай-Фу сарапшы ретінде Қазақстанның жасанды интеллект пен цифрлық трансформацияны дамыту бағытындағы ұстанымдарын қалыптастыруға зор үлес қосқанын атап өтті, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

Мемлекет басшысы Үкімет Ли Кай-Фудың ұсынымдарына және озық халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізу жобасын іске асыруға кіріскенін айтты.

Ли Кай-Фу шағын жинақты мектептерге жасанды интеллектіні енгізу жобаларының негізгі параметрлері жөнінде мәлімдеді.

Пилоттық жоба бірінші кезеңде биыл қыркүйектен бастап, 10 мектепте жүзеге асырылады. 2027 жылдың қаңтарынан бастап оны 60 мектепке, ал сәуірде 500 мектепке енгізу жоспарланып отыр.

Президент жобаны іске асыруда оның ауқымын кеңейту және білім сапасын арттыратын нақты нәтижеге қол жеткізу маңызды екеніне тоқталды.

Жасанды интеллектінің игілігін қаланың да, ауылдың да тұрғындары теңдей көруі қажет екеніне баса мән берілді.

Бұл ретте Мемлекет басшысы жасанды интеллектіні кәсіпкерлікті дамытудың бір тетігі ретінде пайдалану перспективасына назар аударды.

Кездесуде Мемлекет басшысына жасанды интеллект және цифрлық трансформация саласындағы бірқатар бастама таныстырылды.

Бұған дейін президент NVIDIA компаниясының вице-президенті Рев Лебаредянмен кездескен болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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