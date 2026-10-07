Шымкентте тойханада жұмыс істеген 13 жастағы жасөспірім қайтыс болды
Сурет: Zakon.kz
Шымкентте тойханалардың бірінде сол арада жұмыс істеген 13 жасар жасөспірім қайтыс болды. Мейрамхана кешенінің иесі жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тойханадағы қайғылы оқиға туралы 2GIS сервисінің пайдаланушылары сөз қылған. Қала тұрғындары бірнеше ай бұрын бұл мекемеде Мирас есімді кәмелетке толмаған бала қайтыс болғанын жазады.
Олардың айтуынша, банкет залының әкімшілігі жасөспірімдерді ауыр жұмысқа жеккен және бірқатар заң бұзушылықтарға жол бере отырып, жұмыс істеген. Сондай-ақ мейрамхана қызметін тұтынушылар бейнебақылау камераларының жоқтығына назар аударады, олардың пікірінше, бұл қауіпсіздік талаптарының еленбеуін танытады.
Құқық қорғау органдары баланың қайтыс болғанын растап, оның себебін атады.
"Шымкенттегі тойханалардың бірінде жасөспірімнің қайтыс болу фактісі бойынша полиция сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын қолға алды. Жасөспірімнің өлімі жүректің тоқтауы салдарынан болғаны анықталды. Тексеру барысында анықталған еңбек заңнамасын бұзушылықтар бойынша банкет залының иесі әкімшілік жауапкершілікке тартылды", деп хабарлады 2026 жылғы 7 қазанда Zakon.kz тілшісіне Шымкент қалалық ПД өкілдері.
Бұған дейін Ақтауда астан уланып, ауруханаға түскен 9 жасар бала көз жұмғаны хабарланған.
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