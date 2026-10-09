Патенттік сенім білдірілген өкіл болуға үміткерлерді аттестаттау тәртібі өзгерді
Атап айтқанда, "Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі жаңа редакцияда жазылды.
Мемлекеттік қызмет "электрондық үкімет" веб-порталы (www.egov.kz) арқылы өтініш тіркелген сәттен бастап жеті жұмыс күні ішінде тегін көрсетіледі.
Өтініштен бөлек, мынадай құжаттар қажет:
- патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізуге арналған белгіленген нысандағы мәліметтер;
- зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласында кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің бар екенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі немесе патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасында кемінде бір жыл тағылымдамадан өткенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі.
Бұл мәліметтер қызмет алушы аттестаттау емтиханына келген кезде ұсынатын құжаттардың түпнұсқаларымен салыстырылады.
Қызмет алушы ұсынған өтініште немесе құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталған, олар нысаны мен мазмұны бойынша талаптарға сәйкес келмеген немесе құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда, қызмет беруші өтініштерді цифрлық күту парағы арқылы қабылдайды.
Бұл ретте қызмет алушыға анықталған кемшіліктерді жою үшін алты жұмыс күні беріледі. Бұл мерзім тиісті мемлекеттік қызметті көрсету мерзімінің жалпы есебіне қосылмайды және белгіленген мерзімнен аспауға тиіс.
Егер кемшіліктер жойылса, мемлекеттік қызметті алуға арналған өтініш немесе құжаттар қабылданған күн ретінде қызмет алушының бастапқы жүгінген күні есептеледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімінің өтуі анықталған кемшіліктер жойылған сәттен бастап қайта жалғасады.
Қызмет алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған жағдайда, оның жеке кабинетіне мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны туралы ақпарат жіберіледі.
Хабарламада көрсетілген құжаттарды талаптарға сәйкестендіру мерзімі бір жұмыс күнін құрайды. Егер қызмет алушы хабарламаны алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде құжаттарды талаптарға сәйкестендірмесе, қызмет беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан бас тарту туралы шешім жібереді.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің тоқтатыла тұруы қызмет берушінің қызмет алушыға мемлекеттік қызмет көрсету процесінің тоқтатылғаны туралы хабарлама жіберген күнінен басталады. Қызмет көрсету мерзімінің өтуі қызмет беруші мемлекеттік қызмет көрсету процесін қайта бастау туралы шешім шығарған күннен бастап жалғасады.
Қызмет беруші мынадай жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсету процесін тоқтата тұрады:
- азаматтың қайтыс болуы (оның қайтыс болды деп жариялануын қоса алғанда); азаматтың әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылуы;
- мемлекеттік органдарда, сотта немесе өзге де тәртіппен қаралып жатқан мәселелер шешілгенге дейін мемлекеттік қызметті көрсету мүмкіндігінің болмауы;
- өтініште немесе қызмет алушы ұсынған құжаттарда қателер мен дәлсіздіктердің анықталуы, олардың нысаны мен мазмұны бойынша талаптарға сәйкес келмеуі немесе құжаттар топтамасының толық ұсынылмауы.
Құжаттардағы қателер мен дәлсіздіктерге немесе құжаттар топтамасының толық болмауына байланысты мемлекеттік қызмет көрсету процесі тоқтатыла тұрған жағдайда, қызмет алушы ұсынған құжаттар (оның ішінде түпнұсқалар) қызмет берушінің немесе бірлесіп қызмет көрсетушінің сақтауына қабылданбай, қызмет алушыға қайтарылады.
Бұл талап "электрондық үкімет" веб-порталы, стационарлық абоненттік құрылғы, ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдар айқындаған өзге де цифрлық объектілер арқылы өтініш пен құжаттар ұсынылған жағдайларға қолданылмайды.
Қызмет алушы анықталған кемшіліктерді жойғаннан кейін құжаттарды мемлекеттік қызмет көрсету процесі тоқтатыла тұрған мерзім шегінде қайта ұсынады.
Қызмет беруші қызмет алушының өтінішхаты бойынша немесе өз бастамасымен мынадай жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсету процесін тоқтата тұруға құқылы:
- мемлекеттік қызмет көрсету процесін жалғастыруға уақытша кедергі келтіретін еңсерілмейтін күштің әсері. Мұндай жағдайларға төтенше жағдайдың енгізілуі, табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайдың туындау қаупі немесе оның орын алуы жатады;
- қызмет алушының мемлекеттік қызметті көрсету мерзімінен асатын уақытқа қызметтік іссапарда болуы немесе медициналық ұйымда стационарлық ем қабылдауы.
Қызмет алушының таңдауы бойынша патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамды аттестаттауға жіберу және оған патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру туралы өтініш негізінде "Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру" мемлекеттік қызметімен бірге кешенді мемлекеттік қызмет көрсетіледі.
Осындай түзетулер мынадай қағидаларға да енгізілді:
- тауар белгілерін, географиялық көрсеткіштерді және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тиісті мемлекеттік тізілімдерде тіркеу, қорғау құжаттарын және олардың телнұсқаларын беру қағидалары;
- өнеркәсіптік меншік объектілерін өнертабыстар, пайдалы модельдер және өнеркәсіптік үлгілер мемлекеттік тізілімдерінде тіркеу, қорғау құжаттарын және олардың телнұсқаларын беру, патенттердің күшін жою және мерзімінен бұрын тоқтату қағидалары;
- селекциялық жетістіктерді мемлекеттік тізілімде тіркеу, қорғау құжаттарын және олардың телнұсқаларын беру, патенттердің күшін жою және мерзімінен бұрын тоқтату қағидалары және басқалары
Бұйрық 2026 жылғы 18 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.