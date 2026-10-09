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Құқық

Алматыда дәмханада екі әйел төбелесіп, жедел жәрдем мен полиция шақыруға тура келген

Полиция, Алматы, дәмхана, әйел, төбелес, жедел жәрдем, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 19:44 Сурет: unsplash
Алматының Жетісу ауданындағы ойын-сауық орындарының бірінде демалушылар арасында жанжал шығып, арты төбелеске ұласқан. Тіпті ыдыс-аяқ та қару болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық ПД баспасөз қызметі 2026 жылы 9 қазанда аталған оқиға Солтүстік айналма көшесінің бойындағы мекемелердің бірінде болғанын нақтылады.

Әйелдер арасындағы сөзге келіспеушілік төбелеске ұласып, салдарынан олардың бірі басынан жарақат алған.


"Жәбірленушіге медициналық көмек көрсетілді. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері жанжалға қатысқандардың барлығын ұстап, Жетісу аудандық полиция басқармасына жеткізді. Қазір бұзақылық фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталуда", делінген полиция хабарламасында.
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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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