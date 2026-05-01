Оқиғалар

Алматыда жаппай төбелес адам өлімімен аяқталды

01.05.2026 16:56
Алматыда жастар арасында жанжал шығып, арты төбелеске ұласқан.

Ауыр жарақат алған екі жасөспірім қайтыс болды, деп хабарлайды "24KZ".

Қайғылы оқиға түнде болған. Кісі өлтіру дерегі бойынша Алматы қаласы Полиция департаменті қылмыстық іс қозғады.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде барлық күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды, деп мәлімдеді Алматы қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, оқиғаға қатысы бар барлық тұлғалар анықталып, полицияға жеткізілді.

Тергеу барысы ҚР Ішкі істер министрлігі мен Алматы қаласы Полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында, – делінген хабарламада.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
