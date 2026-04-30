#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.91
542.16
6.16
Оқиғалар

Алматыда жасөспірімдер төбелесі екі баланың өлімімен аяқталды

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 22:17 Фото: polisia.kz
Алматыда жігіттер арасындағы төбелес екі баланың өлімімен аяқталды. Компьютер клубынан шыққан жанжал көше бойында пышақтасуға ұласқан. Кикілжіңге қызға талас себеп болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК дерегіне сүйенсек, жүрек тұсынан пышақ жарақатын алған екі бала ажал құшты. Марқұмдардың бірі — 17 жастағы Ешім Қалдыбай. Анасы Әйгерім Тәуекелова ұлынан мәңгілікке айырылғанына сене алар емес. Кеше кешқұрым 13 жастағы інісін алып, компьютер ойнауға кеткен ол, сол күйі үйіне оралмаған. Қанды қылмысқа қатысы бар деген күдікпен оннан аса бозбала тергеліп жатыр. Марқұмдарға пышақ сұққан екеуі қамауға алынған. Барлығы колледж студенттері екен. Көбісі кәмелетке де толмаған.

"Алдын ала болжам бойынша, бір-бірін танитын екі топ арасында жанжал туындады. Одан кейін бір-біріне дене жарақатын келтіре бастады. ҚР ҚК 99-бабының 3-тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы қылмысқа қатысы бар барлық тұлға ұсталды. Әрқайсысының іс-әрекетіне құқықтық баға берілетін болады. Адам өліміне әкеп соққан әрекет істеген азаматтар да айқындалды. Олар қамауға алынды".Салтанат Әзірбек, Алматы қалаcы ПД ресми өкілі:

Қазір төбелестің себебі анықталып жатыр. Жігіттер қызға таласқан деген болжам бар. Қаза тапқан екі баланың бірі – Ешім Қалдыбайдың денесі 1 мамырда жер қойнына тапсырылады. Қара жамылған жақындары оның өліміне кінәлілер тиісті жазасын алса дейді.

Бұған дейін Астанада Ержан Бабақұмаровтың ісі бойынша сот шешімі шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Павлодарда тұрмыстық жанжал адам өлімімен аяқталды
17:20, 22 шілде 2025
Павлодарда тұрмыстық жанжал адам өлімімен аяқталды
22:50, 02 тамыз 2025
Маңғыстау облысында той жаппай төбелеспен аяқталды – видео
09:53, 10 наурыз 2026
Таразда жолаушылар автобусының жүргізушісіне пышақ жарақаты салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
23:12, Бүгін
Дмитрий Бивол высказался о планах на дальнейшую карьеру
22:34, Бүгін
Видео дубля Луиша Нани в матче Кубка Казахстана "Актобе" - "Елимай"
22:08, Бүгін
Дмитрий Бивол ответил, где у него больше всего фанатов - в России, США или Кыргызстане
21:52, Бүгін
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Каспий"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: