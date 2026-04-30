Оқиғалар

Астанада Ержан Бабақұмаров ісі бойынша сот шешімі шықты

30.04.2026 14:29
Астанада Алматы қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Ержан Бабақұмаровтың өліміне қатысты іс бойынша сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласы сотының баспасөз қызметінің мәліметінше, үкім 2026 жылғы 20 ақпанда жарияланған.

"Астананың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен сотталушы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-бабы 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, 11 жылға бас бостандығынан айырылды", – деп хабарлады соттың баспасөз қызметі.

Үкім заңды күшіне енді.

Іс жабық режимде қаралғандықтан, оның мән-жайы жария етілмейді.

Еске салайық, 2025 жылғы 30 қазанда Астанада соққыға жығылғаннан кейін Алматы қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Ержан Бабақұмаровтың көз жұмғаны белгілі болған еді.

Істі судья Айжан Күлбаева қарады. Ол 2024 жылғы мамырда бұрынғы министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты іс бойынша да үкім шығарған.

Сот процесі 2026 жылғы 26 қаңтарда екі тараптың өтініші негізінде жабық режимде басталған болатын.

Оқи отырыңыз
Алматы облысында картон зауытында өрт шықты
17:25, Бүгін
Алматы облысында картон зауытында өрт шықты
Ержан Бабақұмаровтың өлімі: істің қай сотқа жолданғаны әрі оны кім қарайтыны белгілі болды
20:39, 12 қаңтар 2026
Ержан Бабақұмаровтың өлімі: істің қай сотқа жолданғаны әрі оны кім қарайтыны белгілі болды
Қоспаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты атышулы іс: сот үкімі шықты
21:51, 28 қаңтар 2025
Қоспаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты атышулы іс: сот үкімі шықты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
18:28, Бүгін
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
18:10, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
17:50, Бүгін
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
17:37, Бүгін
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
