#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Құқық

Ержан Бабақұмаровтың өлімі: істің қай сотқа жолданғаны әрі оны кім қарайтыны белгілі болды

Ержан Бабақұмаров, өлімі, Астана, Айжан Құлбаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 20:39 Сурет: primeminister.kz
Астанада Алматы әкімінің бұрынғы орынбасары Ержан Бабақұмаровтың өліміне қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды. Іс құжаттары қай сотқа барып түсті және оны кім қарастыратынын Zakon.kz сайтынан оқи отырыңыздар.

Елордалық прокуратура бүгін, 2026 жылғы 12 қаңтарда полиция департаменті ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабының 1-бөлігі ("Кісі өлтіру") бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізгенін хабарлады.

"Күдікті адамға қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жолданды", - деп хабарлады Астананың қадағалау органы дүйсенбіде.

Өз кезегінде елордалық сот іс Астананың мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотына келіп түскенін нақтылады.

"Істі осы соттың төрағасы Айжан Әділқызы Құлбаева қарайды (2024 жылдың мамыр айында экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты үкім шығарған - шамамен ред.)", - деп толықтырды Астана сотынан.

2025 жылдың қазан айының соңында әлеуметтік желіде Алматы қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары Ержан Бабақұмаров Астанада соққыға жығылғаны, көп ұзамай қайтыс болғаны туралы ақпарат пайда болды. Бұл мәліметті елордалық полиция департаменті растады. Кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

"Бұрыннан таныс адамдар арасында арты төбелеске ұласқан жанжал туындағаны алдын-ала анықталды. Алған жарақаттары салдарынан 56 жастағы ер адам көз жұмды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изольяторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде", - деп хабарлады сол кезде Астана қалалық ПД.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Сот Бишімбаев пен Байжановтың апелляциялық шағымын қашан қарайтыны белгілі болды
19:23, 11 маусым 2024
Сот Бишімбаев пен Байжановтың апелляциялық шағымын қашан қарайтыны белгілі болды
Самат Әбішке қатысты іс бойынша тергеу аяқталып, сотқа жіберілді
11:14, 15 қаңтар 2024
Самат Әбішке қатысты іс бойынша тергеу аяқталып, сотқа жіберілді
Ақтауда спортшыны өлтірді: іс сотқа жіберілді
12:20, 13 қазан 2023
Ақтауда спортшыны өлтірді: іс сотқа жіберілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: