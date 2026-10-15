Мүгедектігі бар адамдарға санаторий-курорттық ем ұсыну тәртібі өзгерді

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Атап айтқанда, қағидаларға мемлекеттік корпорацияның қызметкері немесе қалалық жұмыспен қамту басқармасының, бөлімінің маманы Заңның 18-2-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсету процесін тоқтата тұратыны туралы тармақ қосылды.
Өтініште немесе өтініш беруші ұсынған құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталса, олардың нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес келмесе немесе құжаттар топтамасы толық болмаса, мемлекеттік корпорацияның қызметкері не жұмыспен қамту басқармасының, бөлімінің маманы өтінішті цифрлық күту парағы арқылы қабылдап, өтініш берушіге мемлекеттік қызмет көрсету процесінің тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлама жібереді.
Бұл ретте өтініш беруші ұсынған құжаттар, оның ішінде түпнұсқалары да, мемлекеттік корпорацияда немесе жұмыспен қамту басқармасында, бөлімінде сақтауға қабылданбай, өтініш берушіге қайтарылады. Бұған веб-портал және абоненттік құрылғы арқылы берілген өтініштер жатпайды.
Өтініш беруші анықталған кемшіліктерді белгіленген мерзімде жойғаннан кейін құжаттарды қайта ұсынады.
Анықталған кемшіліктерді жою үшін өтініш берушіге екі жұмыс күні беріледі. Бұл мерзім тиісті мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған жалпы мерзімге қосылмайды және одан аспауға тиіс.
Кемшіліктер белгіленген мерзімде жойылған жағдайда өтінішті немесе құжаттарды қабылдау күні ретінде өтініш берушінің алғаш жүгінген күні есептеледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі анықталған кемшіліктер жойылған сәттен бастап қайта жалғасады.
Сондай-ақ белгіленген мерзімде кемшіліктер жойылмаған жағдайда мемлекеттік корпорацияның қызметкері немесе жұмыспен қамту басқармасының, бөлімінің маманы құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат беретіні көрсетілген.
Құжаттар топтамасы талаптарға сәйкес келген жағдайда жұмыспен қамту басқармасының, бөлімінің маманы оларды бес жұмыс күні ішінде қарайды. Қарау қорытындысы бойынша өтініш берушіге мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі туралы хабарлама беріледі.
Мемлекеттік корпорацияның құжаттарды қабылдаған күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болған жағдайда өтініш берушіні тыңдау рәсімі өткізілмейді.
Жұмыспен қамту басқармасынан немесе бөлімінен хабарлама алғаннан кейін мемлекеттік корпорация өтініш берушіге мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі туралы оның абоненттік нөміріне SMS-хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.
Мемлекеттік корпорация қызмет көрсету нәтижесін бір ай бойы сақтайды. Осы мерзім өткеннен кейін құжаттар одан әрі сақтау үшін жұмыспен қамту басқармаларына, бөлімдеріне беріледі.
Егер өтініш беруші бір ай өткеннен кейін жүгінсе, мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша жұмыспен қамту басқармалары мен бөлімдері дайын құжаттарды өтініш берушіге беру үшін бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік корпорацияға жолдайды.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері:
- өтініш берушінің немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректер мен мәліметтердің қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
- мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге өтініш берушінің келісім бермеуі;
- мемлекеттік қызмет көрсету процесі тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін анықталған кемшіліктердің жойылмауы.
Бұйрық 2026 жылғы 25 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.