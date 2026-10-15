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Құқық

Ақмола облысында шахтадан екі ер адамның денесі табылды

Полиция, Ақмола облысы, Бестөбе, шахта, ер адам, дене, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 22:08 Сурет: polisia.kz
Ақмола облысы, Бестөбе ауылындағы жергілікті шахта аумағында арасына бір күн салып, екі ер адамның денесі табылды. Бұл фактілер бойынша құқық қорғау органдары тергеу шараларын қолға алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шахтадағы кісі өлімі туралы ақпарат алдымен әлеуметтік желіде тарай бастады. Өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл ақпаратты растап, қайғылы оқиғаның алғашқы мәліметтерін жария етті.

"14 және 15 қазанда Бестөбе ауылындағы шахталардың бірінің аумағынан екі ер адамның денесі табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқандар нысанның аумағына заңсыз кірген", деп хабарлады ПД баспасөз қызметі 2026 жылғы 15 қазанда Zakon.kz тілшісіне.

Аталған екі дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Қазіргі уақытта полицейлер оқиғаның нақты хронологиясын қалпына келтіру және барлық мән-жайды анықтау үшін кешенді тергеу шараларын жүргізіп жатыр.

Бұған дейін Қызылордада шетелдік көлік қолында нәрестесі бар әйелді қағып, оқиға орнынан ізін суытқаны хабарланған. Сәби ауруханада көз жұмды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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